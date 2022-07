Da godere a merenda, oppure da assaporare come fresco dopocena, il gelato che stiamo per preparare rinfrescherà il palato di grandi e piccini. Una ricetta perfetta per superare con gusto il caldo intenso dell’estate 2022. Un’estate che, secondo gli esperti, passerà alla storia come una di quelle più calde degli ultimi anni. Dunque, trovare il giusto refrigerio, anche a tavola, è fondamentale per non farsi abbattere dalle temperature record dell’ultimo periodo. L’estate è la senz’altro la stagione di piatti freschi e leggeri. Le insalatone, ad esempio, sono molto gettonate. Chi si aspetta, però, piatti miseri di ingredienti e poveri di gusto si sbaglia, difatti, le insalatone più in voga dell’estate 2022 sono light e poco caloriche ma si presentano anche sfiziosissime e ricche di sapore.

Un dessert fresco e goloso non può mai mancare e per questo la ricetta del gelato al latte della mamma è l’ideale. Un dolce semplice e fatto in casa che si prepara in poche mosse. Serviranno solo 2 ingredienti e 5 minuti per questo gelato facile e veloce che farà impazzire tutta la famiglia. Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti per 6 persone

600 ml di panna per dolci zuccherata;

500 ml di latte condensato.

Solo 2 ingredienti e 5 minuti per questo gelato senza gelatiera che non ghiaccia. Preparazione

Realizzare il gelato al latte ai 2 ingredienti è un gioco da ragazzi. Innanzitutto, montare la panna e poi, appena la panna aumenta di volume, unire il latte condensato, versandolo a filo. Non tutti sanno che l’uso della panna è un trucco formidabile per non far ghiacciare il composto, il quale apparirà sempre liscio e cremoso.

Continuare ad amalgamare gli ingredienti ma attenzione a non montare eccessivamente il composto. Il gelato deve presentarsi soffice e cremoso. Poi, prendere una teglia (adatta anche per il freezer) e versarci sopra il composto. Livellare con un cucchiaio e lasciar raffreddare in frigo per tutta la notte. All’occorrenza, con il porzionatore, prendere il gelato e inserirlo in qualche coppetta o bicchierino e servire agli ospiti quando è ancora molto freddo.

Consigli extra

Questo gelato al latte si può gustare da solo o anche arricchito da altri ingredienti. Ad esempio, con dei golosi sciroppi alla frutta. Il gelato al latte è una base perfetta anche per creme al cioccolato, pezzi di frutta fresca e granelle varie.

Inoltre, per chi vuole sperimentare, ecco la versione del gelato al latte al cacao. Basterà semplicemente aggiungere circa 3 cucchiaini di cacao

Chi preferisce, potrà realizzare anche il gelato con latte condensato al cacao: aggiungete 3 cucchiaini di cacao in polvere al composto. Mescolare con cura per evitare grumi ed il gioco è fatto.

