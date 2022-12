Quali sono i primi segnali di una gravidanza e quando inizia a vedersi la pancia

Uno degli eventi più significativi nella nostra vita è l’arrivo di un figlio. Spesso però non riusciamo ad individuare i reali segnali di una gravidanza. Di seguito i sintomi di un’eventuale gravidanza e quando il fisico di una donna inizia a cambiare aspetto.

Desiderato o a sorpresa, l’arrivo di un figlio è sempre una gioia per la famiglia. Soprattutto quando si programma si fa attenzione a scorgere anche solo un sintomo della gravidanza. Quali sono i primi segnali di una gravidanza e quando il nostro corpo ne dà evidenza. Spesso l’attesa inganna e i sintomi reali di una gravidanza non vengono analizzati in modo ragionevole. Ecco perché bisogna conoscere e stare attenti ad alcuni dettagli. È da sapere che i cambiamenti che avvengono durante le prime settimane di gravidanza non sono uguali per tutte le donne. Tuttavia in alcune si manifestano in modo evidente. Proprio per questo motivo è necessario prestare attenzioni alle anomalie.

Come riconoscere i primi sintomi di una gravidanza

Come accennato il corpo di ogni donna reagisce in modo diverso a questo fenomeno. C’è addirittura chi non percepisce alcun sintomo fino al secondo mese di gravidanza. Per il resto uno dei segnali che accomuna quasi tutte le donne è dolore e tensione al seno. C’è da dire che durante il periodo iniziale, questi sintomi possono essere confusi con quelli della sindrome premestruale. Dunque manifestarsi senza dare alcun campanello d’allarme. Tra gli altri segnali che si possono percepire già durante la prima settimana di gravidanza, vi sono sonnolenza e stanchezza, cambio di appetito e sbalzi di umore. Ed ancora disturbi intestinali e difficoltà a digerire. La nausea generalmente si manifesta in un secondo momento, tendenzialmente intorno al secondo mese.

È difficile individuare i veri sintomi di una gravidanza. Il segnale evidente e concreto che ci dà conferma di questo è l’assenza di mestruazioni. In caso di amenorrea infatti effettuando un test di gravidanza possiamo avere una risposta certa. Ad oggi è possibile avere una risposta attendibile anche effettuando un test di gravidanza precoce circa 6 o 4 giorni prima del ciclo. È importante fare attenzione a questi cambiamenti, in quanto proprio le prime settimane sono le più delicate. La consapevolezza di una gravidanza, può aiutarci a tutelare il nostro corpo. I primi tre mesi sono i più importanti, infatti durante questo periodo spesso si verificano aborti spontanei. Una delle prime raccomandazioni del ginecologo è non stancarsi e mangiare in modo sano.

Quali sono i primi segnali di una gravidanza e cosa dicono gli specialisti

Gli specialisti ci spiegano che durante il primo trimestre di gravidanza, l’utero cresce e si allunga rapidamente per accogliere il feto in crescita.

Ed è proprio tra la fine del terzo e l’inizio del quarto mese che i segnali di una gravidanza si fanno evidenti. L’accenno di pancia è relativo. In alcuni casi è più pronunciato di altri. Tuttavia da questo momento in poi sarà difficile far passare inosservata la gravidanza.