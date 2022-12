Noah Centineo torna su Netflix con The Recruit, nuova serie TV di spionaggio

Noah Centineo decide di tornare come protagonista di una nuovissima serie TV su Netflix. Una spy story che ci terrà incollati allo schermo e che non possiamo assolutamente perdere. Otto puntate ricche di adrenalina e colpi di scena!

Al momento è stato rilasciato solo il trailer della serie TV, ma già da quello il cuore è salito in gola. Azione, spy, amori, adrenalina e un po’ di comedy sono gli ingredienti perfetti per questo cocktail chiamato “The Recruit”. Un serie TV che quindi non annoierà di certo. Perché all’interno ci sono tutti quegli elementi che possono rendere un prodotto televisivo qualcosa di successo. Sarà sicuramente una serie molto vista come 1899, ma non una di quelle che faranno i numeri di “Mercoledì Addams”, “Stranger Things”, “La casa di Carta” o altre serie TV di grandissimo successo.

Chi è Noah Centineo

Noah Centineo nasce a Miami, Florida, nel 1996. Nel 2012, si è trasferito a Los Angeles. Nel 2009, Centineo ha recitato come protagonista in “The Gold Retriever”. Ha poi avuto piccoli ruoli e nel 2015 ha assunto il ruolo principale di Jesus Adams Foster nella serie drammatica di “The Fosters”, serie che lo ha reso noto.

Il successo poi mondiale è arrivato con dei film commedia teen originali Netflix. Ha interpretato il ruolo di Peter Kavinsky in “Tutte le volte che ho scritto ti amo”, di Jamey in Sierra Burgess è una sfigata. Interpreta il ruolo principale di Brooks Rattigan nel film “The Perfect Date”, Lance Black in “Swiped” ed è co-protagonista nel film del “Charlie’s Angels” del 2019. Ha recitato nel film “P. S. Ti amo ancora” e da poco lo abbiamo visto nei panni del supereroe Atom Smasher nel film “Black Adam”.

Noah Centineo torna su Netflix con una spy story

La serie racconta la storia di Owen Hendricks, interpretato da Noah Centineo. Egli è un giovane avvocato della CIA la cui prima settimana di lavoro viene stravolta quando trova una lettera pericolosa dell’ex risorsa Max Meladze, interpretata da Laura Haddock. Ella in questo momento sta pensando a proteggere se stessa e intende smascherare l’Agenzia a meno che non la scagionino da un grave crimine. Owen, ancora abbastanza inesperto, è rapidamente invischiato in un mondo pericoloso e fatto di giochi di potere. Da una parte quindi c’è l’intento di rimanere vivo, di risolvere il caso, ma anche di farsi strada nella CIA.

La serie TV sarà disponibile dal 16 dicembre e così Noah Centineo torna su Netflix con una nuova spy story.