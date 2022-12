La verità per nascondere e correggere i difetti del corpo e del viso

Viso e corpo che non ci soddisfano? No grazie! Vediamo quindi come nascondere e correggere i difetti e le imperfezioni non solo con i vestiti ma anche con il trucco e creme.

Tanti si chiedono quali sono le imperfezioni e gli inestetismi del viso e come migliorare il proprio aspetto. Come capire se si ha la dismorfia al corpo, altri si domandano come si chiama quando non ci piace il nostro corpo, psicologicamente parlando, insomma, quando una persona non si accetta fisicamente. Ci si chiede come mai, ma altri ancora vogliono sapere qual è la verità per nascondere e correggere i difetti del corpo ma anche del viso, soprattutto le parti più visibili non coperte dai vestiti.

Il problema dei segni sul viso è molto comune, infatti, tali difetti fisici, che siano peggiori o minori, più visibili o meno, hanno un significato. Molte persone usano le applicazioni per la bellezza per nascondere e correggere i difetti. Ma numerosi uomini e diverse donne, spesso, effettuano la mappa del viso della medicina Cinese per scoprire il proprio stato di salute.

Ecco la verità per nascondere e correggere i difetti del corpo intero

In realtà, basta un correttore, trucco, o creme coloranti per farci tornare persone nuove. Non esiste una realtà sbrigativa per nascondere i difetti, ma piuttosto, si possono correggere. Per esempio, se non si vuole la peluria in un determinato punto del corpo, lo si può coprire con una crema decolorante e che schiarisce dello stesso colore della pelle.

Inoltre, se si vuole correggere una macchia, si può usare il fondotinta. D’estate? Esistono i trucchi estivi che resistono alla prova del tempo. Poi, ci sono sistemi che aiutano la pelle secca, come i rimedi naturali. Per questa parte del nostro aspetto, dobbiamo prediligere colori intonati da indossare in perfetta sintonia con la nostra carnagione, in modo da mettere in risalto le parti più belle della cute rispetto a quelle che ci fanno meno impazzire.

Viso

Per il viso, il discorso è più complicato poiché si tratta di una parte molto visibile. Per correggere i difetti occorre nascondere le zone difettose ancor meglio rispetto al corpo. In questo caso ci vengono in soccorso parti stesse del nostro corpo, ossia, i capelli.

Questi ultimi si possono utilizzare per coprire la fronte o la parte laterale della faccia. Con un taglio scalato, frangetta o ciuffi, è possibile rendere meno a vista d’occhio ciò che non ci piace vedere.