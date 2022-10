Come preparare il ginger shot che Aurora Ramazzotti beve per la nausea gravidica

Aurora Ramazzotti sceglie il ginger shot a base si zenzero come antidoto alla nausea gravidica e molti followers le suggeriscono di essere cauta. Il riferimento è all’eventualità che lo zenzero possa non far bene alla gravidanza. Nel merito la letteratura si divide tra fonti autorevoli che indicano i benefici dello zenzero per la donna in gravidanza e studi più recenti che invece ne sconsigliano l’assunzione. Senza entrare nella disputa (che lasciamo al consiglio ad personam degli specialisti), ci teniamo per buono il contenuto.

Una ricetta facile per tutti

Cerchiamo di capire cioè come preparare il ginger shot che certamente ha effetti benefici per le persone al netto di possibili gravidanze. Da tempo lo zenzero è alleato della stagione più fredda dell’anno per le sue proprietà espettoranti e antinfiammatorie. Un buon amico per il sistema immunitario, lo zenzero aiuta anche a contrastare la nausea, faciliterebbe la digestione e rafforzerebbe le difese. L’ultimo trend è lo shot, cioè un concentrato che si assume in piccole quantità e possiamo prepararlo a casa anche senza mixer.

Ed ecco come preparare il ginger shot di Aurora Ramazzotti

Gli ingredienti per una miscela che possiamo impiegare per cinque o sei giorni, in piccole dosi e conservando in frigorifero, sono:

succo e buccia di 5 limoni bio;

700 ml di acqua;

200 g di miele;

300 g di zenzero fresco.

Per la preparazione il primo passo può essere quello di lavare i limoni, pelare la buccia e lasciare da parte. Intanto laviamo lo zenzero e tagliamolo a dadini. Uniamolo alle bucce di limone e versiamo in 700 ml di acqua. Lasciamo su fuoco lento per circa venti minuti e poi versiamo il liquido tramite un colino in un contenitore apposito per alimenti. Lasciamo raffreddare e aggiungiamo il succo dei limoni e il miele. Mescoliamo bene e versiamo in una bottiglia di vetro pulita da poter conservare in frigo.

Ed ecco pronto il nostro ginger shot che possiamo consumare in sei giorni, avendo cura di tenerlo in frigo. La quantità giornaliera che possiamo assumere è appunto uno shot (colpo), cioè una quantità piccola che va dai 20 ai 40 ml al giorno. Non di più.

Considerando il periodo autunnale in corso, un bicchierino di shot ginger allo zenzero non può che fortificare il fisico rispetto a raffreddori e altri sintomi influenzali. Ovviamente il nostro elisir può essere considerato per chi non soffre di alcuna patologia. Diversamente, è importante sempre informare il medico di qualsivoglia introduzione di nuovi alimenti o bevande nella propria dieta. Perché a volte anche ciò che è naturale (e non chimico) può non giovare rispetto ad alcune condizioni di salute.

Lettura consigliata

Cicogna in arrivo per Aurora Ramazzotti, Eros e Michelle diventeranno nonni