Questo capo antico torna di moda e sta spopolando anche tra le over 50

Tra le tendenze per la nuova collezione autunnale e invernale non possono mancare i meravigliosi capispalla. In effetti, non c’è inverno senza cappotti e giubbotti, ma l’aspetto più travolgente sono i nuovi arrivi. Tra questi troviamo lo shearling, irriverente e casual, ci accompagnerà durante le giornate uggiose, sempre con stile. Adatto alle giornate in compagnia degli amici, al lavoro ed all’università, ma anche per i semplici momenti quotidiani, come fare la spesa. Ovviamente, non può mancare la giacca di pelle da abbinare agli anfibi, nonché i cardigan e i blazer.

Occhio pure ai colori. Sebbene il bianco sia il colore per eccellenza simbolo dell’estate, può essere usato anche in inverno. Magari un maglione o un abito da mettere sopra i leggings o ai collant. Sì, perché il bianco ricorda la neve e un po’ anche il Natale. Per cui, visto che ci avviciniamo sempre più al periodo più magico dell’anno, ricordiamo di indossare un capo bianco, oltre che il tipico rosso. In autunno, più che altro, i colori a cui prestare attenzione sono il bordeaux, l’arancione, il grigio e il beige. Colori che possiamo optare di utilizzare anche per le unghie. Inoltre, sempre rimanendo sulla manicure, la tendenza che sta andando forte è il tartan. Se volessimo coniugare, invece, lo stile casual a quello più elegante, cosa potremmo abbinare?

Il corsetto

La risposta è semplice. Il corsetto. Questo capo antico torna di moda e sta spopolando sia tra le influencer che tra le ragazze, ma ne vanno matte anche le ultracinquantenni. Il corsetto ha origini molto antiche, ma adesso è riproposto come capo glamour. Da indossare sotto il tailleur e il blazer e da abbinare con le décolleté, ci farà sembrare super eleganti e chic. Tuttavia, si può indossare anche dandogli un’impronta più casual. È stato uno dei maggiori protagonisti delle sfilate più importanti, da Versace a Dior.

Dal corsetto al nulla

Oltre al corsetto, una bizzarra tendenza è quella che vede la figura senza la parte inferiore. Praticamente, durante le passerelle le modelle hanno sfilato senza pantaloni. Chissà se questa pratica verrà utilizzata anche da qualche audace signora.

Questo capo antico torna di moda e sta spopolando per qualsiasi occasione

Tornando al corsetto, può essere usato in qualsiasi occasione. Se vogliamo dargli un tratto casual, come dicevamo, proviamo ad abbinarlo allo stile degli anni ’90. Inoltre, grazie alla fantastica serie di Stranger Things, anche lo stile anni ’80 è tornato alla ribalta. Per quanto riguarda la nuova moda “nude”, sarà inutile vederla nelle vetrine dei negozi.

Lettura consigliata

Come stendere il bucato con un metodo innovativo senza asciugatrice né stirare