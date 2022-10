Cosa fare il ponte del 1 novembre con i bambini per divertirsi spendendo poco

Tra pochi giorni saluteremo ottobre per dare il benvenuto al mese di novembre. Il 1 novembre è la festa di Tutti i Santi. In occasione di questo ponte, possiamo scegliere di fare un bel viaggio o anche soltanto una gita fuori porta. Quando ci sono dei bambini in famiglia non sempre è così semplice scegliere una meta che li possa accontentare. Ecco perché oggi suggeriremo 3 luoghi perfetti da visitare con i bambini per il ponte del 1 novembre.

Cosa fare il ponte del 1 novembre con i bambini senza allontanarci troppo da casa

La prima meta che vogliamo suggerire è Fiabilandia. Si tratta di un parco di divertimenti situato a Rivazzurra, una frazione della città di Rimini. Una gita a Fiabilandia potrebbe riempire di gioia i nostri bambini, soprattutto la settimana di Halloween. Qui i giochi e le attrazioni sono numerosi e perfetti per far divertire ed intrattenere adulti e bambini.

Fiabilandia nasce nel 1965 ed occupa una superficie di circa 150mila metri quadri. La mascotte del luogo è Babau, un mostriciattolo colorato amatissimo dai bambini. Il parco è suddiviso in 5 grandi aree tematiche: far West, medievale, orientale, borgo magico e baia dei pirati. Fiabilandia è dotato di numerosi punti di ristoro ed aree attrezzate per i pic-nic.

Il prezzo intero del biglietto è di 24 euro, mentre diventa 17 per i bambini compresi tra i 90 e i 130 centimetri di altezza. Il biglietto è valido per 2 giorni consecutivi.

Il luogo perfetto per i bambini più curiosi

Il Veneto è una regione ricchissima di arte, cultura e natura. Per una gita indimenticabile, portiamo i bambini al Children’s Museum. Il Children’s Museum è un museo a Verona in cui bambini e adulti possono trascorrere una giornata divertente e stimolante. Grande oltre 1000 metri quadri, questo luogo è perfetto per fare in modo che i nostri bambini possano imparare giocando e divertendosi.

La visita al museo dura circa un’ora e 45 minuti. Il museo è suddiviso in macroaree in base all’età dei bambini. Tra le attrazioni principali ci sono: il playground dell’immaginazione, l’area cantiere, l’area montessoriana, la galleria di luce e la vasca con le palline.

Il museo è pensato per i bambini d’età compresa tra gli 0 e i 12 anni. Possiamo raggiungere il museo in automobile e lasciare il veicolo nel parcheggio adiacente. Il costo del biglietto varia dai 5 ai 9 euro in base all’età del bambino.

Un luogo incantato vicino all’Italia

Ecco che cosa fare il ponte del 1 novembre con i bambini: una gita a Bled. Bled è un luogo magico situato in Slovenia ed è il posto perfetto per chi ama la natura. Questo luogo si trova ai piedi delle Alpi Giulie e si affaccia su un lago stupendo. Questo aspetto lo rende un luogo molto suggestivo.

Una volta giunti qui potremo fare una piacevolissima passeggiata attorno al lago. Dopodiché, possiamo fare una breve gita sulla pletna, una tipica imbarcazione in legno a remi che ci permetterà di navigare il lago. Il costo dell’escursione è di 10 euro, mentre per i bambini è gratuito.

Infine, a Bled c’è un’attrazione imperdibile per i bambini: il Dino Park. Questo parco di divertimenti è dedicato ai dinosauri. Qui troviamo diverse riproduzioni di monumenti come Stonehenge e i Totem dell’Isola di Pasqua. Il costo dell’ingresso è di 18 euro per gli adulti e 9 per i bimbi.