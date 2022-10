Acconciatura capelli corti per chi vuole essere elegante in ogni situazione

Possiamo dire addio alle gonne lunghe perché sono tornate di moda quella corte, a volte anche mini, e possiamo dire addio anche ai capelli lunghi. Il loro tempo è passato e la moda preferisce cut netti. Tanti sono i tagli di moda che vanno per la maggiore e sono tutti o medi o corti.

Il capello corto però non è sempre facilissimo da gestire, infatti ogni volta che questo si allunga un pochino il taglio cambia radicalmente e quindi sarà necessario tornare dal nostro parrucchiere. Problema analogo lo abbiamo quando facciamo la frangetta, dopo un po’ questa andrà accorciata nuovamente.

Il taglio che spopola è quello a U

Un taglio corto che sta spopolando è quello a U che è perfetto anche per chi ha capelli fini perché presenta una lunghezza più corta dietro rispetto al davanti che è più lungo. Ciò andrà ad aumentare il volume dei capelli laterali e quindi sembreranno più gonfi. È un risultato complesso da ottenere quando si parla di capelli sottili. E inoltre è super di tendenza perché corto.

Se invece abbiamo i capelli ricci oppure mossi conviene puntare su un taglio medio semplice con delle lunghezze pari e riga centrale.

Acconciatura capelli corti per chi vuole essere elegante in ogni contesto

È importante fare però la distinzione tra ciò che è un taglio di capelli e quella che invece è l’acconciatura. Ad esempio ci sono delle acconciature che con i capelli corti non si possono fare. Queste possono essere le trecce oppure le code di cavallo alte.

Ma se abbiamo i capelli corti possiamo tranquillamente fare anche lo chignon. È un’acconciatura super elegante e che possiamo diversificare ogni volta che vogliamo. Possiamo fare la versione tiratissima con il gel, oppure quella più sporca lasciando due ciocche che incorniciano il volto.

Possiamo anche fare lo chignon spikey, con le punte che rimangono fuori dritte perché precedentemente cosparse di gel. Oppure la versione morbida, che sembra quasi un po’ sciatta, non curata, ma che in realtà è realizzata alla perfezione.

Insomma, le acconciature con i capelli corti si possono fare e già con le varianti di chignon sono infinite. Un capello sempre perfetto in diverse occasioni, che vanno dall’ufficio alla sera. E perché no, anche per qualche evento mondano. L’importante è che si abbia però un abito che copra anche petto e spalle. Trovata allora l’acconciatura capelli corti per chi vuole essere elegante in ogni occasione.