Quali sono i cibi più calorici, sei sicuro di conoscerli davvero? Ecco i primi 5 in classifica, alcuni ti stupiranno!

Sei a dieta e sei interessata a conoscere le calorie degli alimenti. Alcuni possono essere davvero insospettabili e avere un elevato apporto calorico, per cui è bene saperlo prima di metterli a tavola.

La prova costume è ancora lontana ma neanche troppo, per cui sarebbe ideale pensare, finalmente, di mettersi un po’ a dieta. O, almeno, di seguire un’alimentazione sana e non ricca di grassi. A volte, però, si commettono degli errori in modo inconsapevole. Portando in tavola alimenti che, dal punto di vista calorico, si conoscono poco. Chi vuole dimagrire farebbe bene a conoscere le calorie di alcuni cibi. Perché ce ne sono alcuni di cui non si sospetta, soprattutto rappresentati da aggiunte e condimenti, che hanno un elevato apporto calorico.

Quali sono i cibi più calorici?

Abbiamo stilato una classifica dei 5 alimenti più calorici che possono comparire sulla tavola. Cominciamo dal basso con, al quinto posto, i formaggi. Questi alimenti vengono spesso serviti tagliati a tocchetti come aperitivo, antipasto, contorno. Ciò è sbagliato perché, così facendo, si aggiungono inconsapevoli calorie ai pasti. Soprattutto se parliamo dei formaggi stagionati.

Questi contengono poca acqua e più grassi, proteine e colesterolo. Tra i più calorici abbiamo l’emmenthal, il caciocavallo e il grana, che per 100 g contano più di 400 kcal.

Frutta secca e semi

Al quarto posto tra i cibi più calorici c’è la frutta secca. Noci, pinoli, mandorle, anacardi e arachidi sono ricchi di vitamine, minerali e proteine ma anche di grassi. Attenzione, quindi, quando ci si abitua a consumarli come spuntino! 100 g di frutta secca contengono 600 kcal.

Fai poi attenzione ai semi, al terzo posto in classifica. Semi di lino, di girasole o di zucca contengono molti grassi insaturi e hanno un alto potere calorico.

Il cocco

Al secondo posto della nostra classifica troviamo un frutto. Si tratta del cocco, gustosa e fresca noce estiva di cui, però, non bisogna abusare. Il cocco è molto calorico e una sola sua piccola fetta apporta 160 kcal. Ecco quali sono i cibi più calorici che puoi portare a tavola e scopriamo ora quello al primo posto, il più insospettabile di tutti.

L’olio extravergine di oliva

L’olio extravergine di oliva è considerato un condimento salutare ma non tutti sanno che è il cibo più calorico di tutti! Attenzione a dosarlo moderatamente perché il suo eccesso può incrementare la densità energetica della dieta. Un solo cucchiaio di olio da 10 g conta 90 kcal. La dose quotidiana non deve superare i 3 cucchiai.