Stai usando la spazzola adatta per i tuoi capelli? Scopriamo quali sono le 3 spazzole più delicate per capelli lisci e ricci che non danneggiano la fibra capillare

I tuoi capelli sono sempre pieni di nodi e sfibrati? Appena li asciughi sembri un leone impazzito e non riesci proprio a mantenere un’acconciatura ordinata? Il problema potrebbe dipendere proprio dalla spazzola che usi.

Ogni fase è importante nella cura dei capelli. Si parla tanto dell’importanza di utilizzare uno shampoo specifico per il proprio tipo di capelli, o della maschera più nutriente e idratante.

Oltre alla fase del lavaggio, ci si concentra molto anche su quella dell’asciugatura. Su internet esistono tantissimi tutorial che insegnano come ottenere la piega perfetta, lisciando i capelli o creando dei bellissimi ricci.

Il problema è che, in tutto questo discorso, si tende spesso a sottovalutare la scelta del pettine o della spazzola. Anzi, a dire il vero, non si parla quasi mai di quanto sia fondamentale la scelta dello strumento giusto per pettinare i nostri capelli.

Basti pensare che, l’utilizzo di un pettine sbagliato, potrebbe rendere i capelli secchi e sfibrati, e non solo. Una delle cause principali della formazione dei nodi è proprio data da alcuni errori fatti proprio durante la pettinatura. Esiste, infatti, un pettine per ogni tipologia di capelli, e ognuno di noi dovrebbe scegliere quella più adatta al proprio capello. Chi vuole capire quale sia la spazzola più adatta per i propri capelli, non dovrà fare altro che leggere le righe che seguono.

Stai usando la spazzola adatta per i tuoi capelli? Ecco le migliori alternative per eliminare subito i nodi

Nessuno è mai realmente contento dei propri capelli. Coloro che li hanno lisci li vorrebbero ricci, e viceversa, in un gioco perverso che coinvolge proprio tutti.

Per non parlare delle doppie punte, un inconveniente estetico che interessa proprio chiunque, e che potremmo risolvere semplicemente scegliendo la piastra migliore.

La fase fondamentale è quella dopo la doccia

Usciti dalla doccia, dopo che si saremo fatti lo shampoo, dovremo pettinare i nostri capelli. Ed è proprio in questo momento che dovremo utilizzare solo il pettine o la spazzola più adatta a noi.

Cominciamo con il dire che ogni tipo di capello necessita un trattamento differente. Chi ha i capelli ricci, ad esempio, dovrà utilizzare categoricamente un pettine a denti larghi.

Questo è lo strumento ideale per districare i nodi, tipici dei capelli ricci, ma non solo. Il pettine a denti larghi ci servirà anche per non rovinare i ricci, che, altrimenti, sembrerebbero subito sfibrati.

In generale, però, per districare qualsiasi tipo di capello, anche fine, è consigliatissima la Tangle Teezer. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel mondo dei parrucchieri, perché aiuta a rendere i capelli più corposi e luminosi.

Per i capelli lisci e per quelli che si elettrizzano

Un’altra chicca nel campo della cosmetica è la spazzola in carbonio. Stai usando la spazzola adatta per la tua chioma se hai questo strumento, utile soprattutto per contrastare un problema diffusissimo. Con questa spazzola, infatti, ridurremo l’elettro staticità, e i capelli torneranno subito al loro posto. Per i capelli lisci, soprattutto se molto lunghi, il consiglio è quello di utilizzare una spazzola piatta e larga. Questa ci aiuterà ad eliminare i nodi, e a rendere i nostri capelli davvero magnifici. Infine ricordiamo che, per avere capelli sempre perfetti, potremo utilizzare uno spray, ideale per ricci, lisci o mossi.