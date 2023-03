Vetro del forno sporco e pieno di grasso incrostato? Ecco come pulirlo spendendo solo 50 centesimi

Strisce di grasso incrostato che offuscano completamente il vetro interno del forno sono un problema comune. Anche se hai provato qualsiasi detergente nulla sembra funzionare. Ma che l’avrebbe mai detto che con 50 centesimi puoi avere un risultato incredibile? Vediamo come fare!

È normale aver paura di rovinare la superficie esterna del forno che è quella che è sempre visibile. Quasi tutti i forni moderni sono praticamente specchiati e di conseguenza più delicati. Ma quando il grasso si è ormai solidificato dal lato interno e non viene via, l’estetica conta sicuramente meno. Soprattutto se in casa abbiamo un forno datato che fa ancora il suo lavoro ma non è più all’avanguardia. Se sei disposta a rischiare di avere qualche graffietto sul vetro interno ma averlo di nuovo splendente, ecco cosa usare!

Incrostazioni e grasso bruciato anche all’interno: ecco cosa fare

Il vetro temperato che consente di mantenere il calore all’interno del forno in genere è nel lato interno dello sportello. È proprio questa superficie che si macchia di grasso schizzato e su cui si formano le incrostazioni. E se non si agisce subito, anche il detergente più potente non risulta poi così efficace. C’è chi ha provato con sgrassatori appositi, percarbonato di sodio o anche acido citrico, senza risultati. Oppure chi si è affidato al rimedio della nonna per pulire il vetro annerito della stufa, ovvero la cenere. Ma il segreto per eliminare quelle fastidiose incrostazioni non sta nel detergente, quanto nella spugnetta!

Vetro del forno sporco e pieno di grasso incrostato via in un attimo

Il segreto per eliminare queste incrostazioni difficili è l’utilizzo di una spugnetta abrasiva come quella in lana d’acciaio. Comprandone una a grana fine eviteremo anche di rigare il vetro, ma è possibile che qualche graffio si formi. D’altronde si parla pur sempre di vetri, ma trattandosi di quello temperato è sicuramente più difficile. Se non ti importa di rischiare qualche graffietto, con una spugnetta da 50 centesimi risolverai tutti i tuoi problemi. Prima spruzza uno sgrassatore sul vetro interno e lascialo agire per una decina di minuti. Dopodiché aggiungi un po’ acqua e con movimenti circolari scrosta la superficie con la lana d’acciaio. In alcuni punto potresti dover insistere un po’, quindi utilizza un altro po’ di sgrassatore e ripeti il procedimento.

Ora sciacqua e vedrai che quelle fastidiose strisce di grasso saranno completamente sparite!

Per completare la pulizia del forno ed evitare quel cattivo odore di bruciato ricordati anche di questo passaggio. Controlla sempre lo spazio tra lo sportello e il forno vero e proprio. Solo pulendo questo punto nascosto che spesso trascuriamo l’elettrodomestico sarà sempre pulito e splendente. Insomma, addio vetro del forno sporco e pieno di grasso incrostato con questo metodo veloce ed efficace. Da oggi anche il nostro vecchio forno di casa tornerà a splendere e sembrerà come nuovo.