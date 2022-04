Quali sono i 5 spettacolari castelli fortezza da visitare nei weekend in giro per l’Italia scegliendo quelli più vicini a casa

Rimandano alle gesta di dame e cavalieri, di avventure e di assedi all’ultimo sangue, perché attorno a loro si è fatta la lunga storia del nostro Paese. Il loro censimento è continuo da parte di diverse associazioni, con la collaborazione di noi cittadini. Alcuni sono luoghi in cui si organizzano eventi e ci si può sposare.

Ma non sono rare le strutture dimenticate in luoghi inaccessibili, magari ritornate alla luce dopo l’incendio di una fitta vegetazione che le nascondeva. Sembra ce ne siano oltre 20mila in giro per l’Italia, sentinelle silenziose nei tanti territori nazionali: sono architetture fortificate, isolate o meno, forti, roccaforti, castelli.

Bellezza e storia a pochi chilometri da dove viviamo

Concentriamo l’attenzione su quali sono i 5 spettacolari castelli fortezza a chilometro zero, vicino casa a seconda della zona. Selezione dura, ma in questa piccola lista ce ne sono alcuni davvero spettacolari.

Iniziamo dalla Basilicata, provincia di Potenza, che ospita uno dei più imponenti castelli fortezze frequentati da Federico II di Svevia, il Castello di Melfi di origine normanna. Quasi abbracciato alla collina vulcanica su cui sorge (il monte Vulture è vicinissimo), ha ancora una cinta muraria con 8 torrioni, ma non più il ponte levatoio sostituito da un camminamento in muratura. All’imperatore piaceva molto la zona. Ci andava a caccia, e scelse proprio il castello di Melfi per presentare la prima Costituzione moderna, nel 1231, il cosiddetto Liber Augustalis.

È in Liguria, sulle colline fuori Genova, sul monte omonimo (alto circa 700 metri), Forte Diamante, forma a stella, altissime mura e una incredibile mulattiera. Costruito nel 1758, domina Val Polcevera e Val Bisagno, ottima soluzione strategica per difendere la città da Nord.

Il medievale Castello di Burgos è a Goceano, Sassari, Sardegna, e con la sua fortezza a 650 metri d’altezza continua a vigilare sul territorio. Tripla cinta di mura di granito e pietrame a forma di “U”, al centro della corte ha una torre maestra a due piani, alta 16 metri.

Siciliano, il Castello Rufo Ruffo si trova sul punto più alto della rocca di Scaletta Zanclea, Messina. Edificato nel XIII secolo per volontà di Federico II di Svevia (ancora lui), ha un impianto trapezoidale e pareti verticalissime abbellite da bifore. Le mura hanno visto alla fine del ‘200 le avventure (molto) disinvolte della baronessa Macalda da Scaletta.

Infine, ecco il castello (o castelluccio o castelluccia) di Battipaglia: realizzato nell’anno Mille anch’esso (ovviamente) in posizione strategica sulla piana, ha 3 torri e una piccola chiesa. Dopo gli acciacchi del tempo e una lunga ristrutturazione, vale tutta la visita, anche guardandolo solo dal basso.

