Il mese di aprile sta entrando nel vivo e i diversi segni zodiacali lo affronteranno in maniera diversa l’uno dall’altro.

L’oroscopo non è scienza né certezza matematica; eppure, attrae tutti i giorni migliaia di persone. Tutti, anche coloro che lo ritengono spazzatura, si ritrovano a consultare le pagine del proprio segno zodiacale.

Un modo per sorridere o per rafforzare le proprie convinzioni impegnandosi con maggior intensità nel raggiungimento del proprio obiettivo.

Per i più appassionati merita sottolineare come non esista solamente una tipologia di oroscopo ma ce ne siano diverse.

Dai Ching all’oroscopo cinese passando per quello Maya basterà imparare a consultarli.

Il mese di aprile e, in particolare, il weekend che si sta avvicinando sarà fonte di stress per lo Scorpione ma di felicità per il Sagittario e per la Bilancia.

Fine settimana di amore e felicità per Bilancia e Sagittario ma l’oroscopo prevede molto stress per questo segno sfortunato

Il weekend che precede quello di Pasqua sarà per la Bilancia pieno di felicità e di soddisfazioni. Specialmente in amore, chi è in coppia vedrà la propria relazione andare a gonfie vele anche grazie all’influsso di Marte.

Chi non ha una storia, invece, farà incontri interessanti da metà mese in poi. Per questo motivo occhi ben aperti perché “love is in the air”.

Sul lavoro continueranno ad esserci alcuni problemi che si potranno risolvere con pazienza e costanza.

Bisognerà solo fare attenzione a non portare i problemi professionali a casa, le relazioni sentimentali e di amicizia potrebbero patirne.

La Bilancia in ascendente Leone sarà molto fortunata durante la primavera, il fascino non mancherà. Attenzione, però, alle spese impreviste.

Sagittario

Il Sagittario vivrà un weekend all’insegna della spensieratezza e del relax. Sul lavoro ci saranno nuove opportunità che si sapranno cogliere grazie a Marte, Mercurio e Sole. La settimana di Pasqua sarà molto proficua dal punto di vista professionale, potrebbero esserci rinnovi o conclusioni di contratti importanti.

L’amore è una parte fondamentale della vita del Sagittario e aprile non deluderà. Le relazioni consolidate vanno alla grande mentre le nuove conoscenze saranno dietro l’angolo per i single.

Attenzione, però, alle gastriti e ai problemi addominali che potrebbero intensificarsi.

Il Sagittario con ascendente Sagittario sarà il segno che più di altri riuscirà ad impegnarsi in una storia d’amore da favola.

Ottimista e solare la fortuna busserà alla porta di questo segno zodiacale che non dovrà fare altro che aprire.

Scorpione

Lo Scorpione è il segno che vivrà alcune difficoltà in questo secondo fine settimana di aprile. Infatti le polemiche e le discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno.

Sarà importante cercare di trattenere la rabbia e rispondere con determinazione ma gentilezza. Non bisognerebbe mai dimenticare, infatti, che la bontà paga sempre anche se per gli Scorpioni potrebbe essere difficile da credere.

L’amore proprio non va, la prima parte dell’anno l’ha dimostrato abbondantemente. Forse sarebbe meglio concentrarsi su altro e lasciare da parte i sentimenti almeno per un periodo.

Il lavoro, al contrario, potrebbe essere fonte di enormi soddisfazioni ma sarà importante impegnarsi al massimo.

La situazione lavorativa, comunque, sarà migliore dopo il mese di aprile soprattutto per gli Scorpione ascendente Vergine. Ecco perché il fine settimana sarà di amore e felicità per Bilancia e Sagittario ma porterà stress allo Scorpione.

Lettura consigliata

Aprile di amore e passione per Ariete e Toro ma anche per questi 4 segni zodiacali che formano coppie d’oro favorite dall’oroscopo