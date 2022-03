Molti di noi prediligono i viaggi all’estero, magari per visitare una location da sogno in Spagna, unica nel suo genere. Altri invece, soprattutto per chi trova più scomodo spostarsi o per chi ha bambini piccoli, preferiscono andare alla scoperta delle bellezze italiane. Ecco, oggi parliamo di una meta che è possibile visitare in una sola mattinata, all’insegna del benessere e della camminata immersi in una location mozzafiato. Ci si può arrivare comodamente in macchina e per una gita fuori porta è davvero l’occasione perfetta. Non serve sempre spostarsi dall’Italia per scoprire bellezze o primati che esistono anche sul nostro territorio.

Il Forte di Fenestrelle

In Piemonte si trova il complesso fortificato più grande d’Europa. Una vera e propria muraglia che è possibile visitare semplicemente facendo una passeggiata immersi nella storia della nostra penisola. Si trova a 70 km da Torino e la location si chiama Forte di Fenestrelle. La fortezza è formata da tre complessi fortificati: il San Carlo, Tre Denti e Delle Valli. Uniti da tunnel dove si può scoprire la scala coperta più lunga dell’Europa, con i suoi 4.000 scalini. Sarà una passeggiata di circa 3 km distribuita su 650 m di dislivello.

Si trova in Italia la fortezza più grande d’Europa a due passi da Torino, da visitare anche in un’ora per un’esperienza indimenticabile

È possibile approfittare di 3 passeggiate diverse, per un’esperienza del tutto travolgente. Infatti, le visite guidate permettono di fare la Passeggiata Reale di circa 7 ore alla scoperta della storia e delle tradizioni del forte. Sarà possibile visitare la fortezza nel suo complesso, salendo i suoi 4.000 scalini coperti e arrivando ad una quota di 1.800 mt di altezza dove finisce la fortezza, visitando anche il Forte delle Valli. Inoltre, si potrà passeggiare anche nella Strada dei Cannoni, nella bellissima pineta che costeggia la valle.

È anche possibile optare per il “Viaggio Affascinante” dentro le mura, che durerà circa 3 ore. All’interno del forte sarà possibile approfondire la storia e la cultura della fortezza e della valle circostante.

Dopo aver visitato il forte di San Carlo con tutti i palazzi e sotterranei, sarà possibile percorrere un tratto della scala coperta e arrivare fino alla Strada Reale a 1.400 mt di altezza. Da qui si potrà ammirare il punto panoramico più bello, ovvero Garitta del Diavolo sul forte Tre Denti. La visita breve durerà, invece, solo 1 ora. E sarà possibile visitare le mura e godere di una vista con un panorama mozzafiato. Durante questa mini passeggiata sarà possibile ammirare il forte San Carlo con la Piazza d’Armi, i palazzi, la chiesa e le tenaglie occidentali. Si trova in Italia la fortezza più grande d’Europa da visitare almeno una volta nella vita.