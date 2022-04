I colloqui di lavoro mettono sempre ansia e non siamo mai sicuri di essere preparati e ben vestiti. Esistono trucchi, suggerimenti ed errori da evitare quando cerchiamo l’outfit giusto per un evento da cui potrebbe dipendere il nostro futuro lavorativo. L’immagine che diamo di noi è fondamentale.

La giusta mentalità

Ci sono dei capi d’abbigliamento che sono da considerarsi universali in ambito lavorativo. Indossati durante un colloquio potrebbero dare l’immagine di come saremo nel posto di lavoro. Giacche, blazer e camicie bianche, piuttosto che vestiti midi o pantaloni a sigaretta, sono tutti abiti adatti agli ambiti professionali. La differenza sta nel nostro modo di concepire gli abbinamenti, ma anche di scegliere colori e trame. Una parte della fiducia, di cui abbiamo bisogno in questi momenti, è legata al look che ci accompagna. Dobbiamo sentirci a nostro agio e avere un bell’aspetto, ricorrere a colori vividi, intonati e adatti a un impiego prestigioso. È necessario entrare nella giusta mentalità e fare in modo che la scelta dell’outfit sia una parte rilevante della preparazione.

Se si tratta di lavori d’ufficio possiamo fare a meno degli accessori. Se si tratta di lavorare in un negozio, dovremmo pensare al marchio che andremmo a rappresentare e all’immagine che vogliamo dare di noi. Per un colloquio di lavoro è meglio non esagerare. Chi ci fa l’intervista deve rimanere colpito da ciò che diciamo e non da una scelta azzardata, che può rimanere impressa in maniera sbagliata.

Trucchi, suggerimenti ed errori da evitare per avere outfit informali ma eleganti ai colloqui di lavoro per segretaria o commessa

Vestiti midi, mocassini, scollature accennate e blazer sono sempre apprezzati in ambienti lavorativi. Il colore blu è quello professionale per eccellenza, ma anche fantasie floreali non sgargianti o quadretti piccoli possono farci sentire a nostro agio. I mocassini sono la scelta più sicura, ma se non vogliamo abbandonare il tacco, cerchiamo di trovare un compromesso che vada bene per un ufficio. Se il posto di lavoro è moderno, possiamo utilizzare una giacca scura con una maglietta e un paio di jeans indaco. In questo caso l’indaco potrebbe essere più adatto del denim schiarito.

Ogni volta che vogliamo osare, possiamo farlo utilizzando un blazer neutro. Essendo il capo più in vista, sarà quello che darà equilibrio all’outfit e che resterà più impresso. Anche se decidiamo di indossare un denim, cerchiamo di abbinarlo a qualcosa di sobrio come una maglia, una camicia a righe, un maglioncino di buona qualità. In questo caso dobbiamo essere certi che il posto di lavoro permetta un look informale. La gonna lunga è sempre la scelta più sicura. Anche con una camicia fantasiosa o un top è possibile risultare eleganti al punto giusto.

Lettura consigliata

Gli errori da evitare quando si sceglie l’outfit per il primo appuntamento perché nulla va lasciato al caso per fare un grande colpo