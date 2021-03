La primavera è la stagione della rinascita. Ci si lascia alle spalle il grigiore dell’inverno e si ha voglia di farsi coccolare dal tepore dei raggi del sole. Fare spazio a questa nuova stagione non è sempre così semplice.

Le giornate più lunghe e l’aumento delle temperature possono provocare uno scompenso biologico ormonale e di tutto il corpo. Capita di sentirsi molto più stressati e stanchi. Questi stati d’animo potrebbero abbassare le difese immunitarie e rendere il corpo più vulnerabile alle malattie di stagione.

La natura, però, ci viene incontro, fornendo gli elementi necessari per difendere il corpo. Non è un caso che nel mese di marzo ci siano frutta e verdura ad alto contenuto di vitamina C. Non solo arance, quindi. Ecco perché leggendo questo articolo si scoprirà come disintossicarsi con la frutta e la verdura di marzo.

Quali sono gli alimenti del mese di marzo che aiutano a disintossicarsi?

Tutti gli alimenti presenti nella dieta di marzo aiutano ad disintossicare il fegato.

Gli spinaci sono ricchi di sali minerali e svolgono un’azione antiossidante e diuretica. Possono essere mangiati cotti al vapore o crudi con un filo d’olio e limone.

Gli asparagi, ricchi di fibre e vitamine, aiutano ad assorbire il ferro e il calcio. Svolgono un’azione lassativa. Hanno poche calorie e aumentano il senso di sazietà.

I carciofi contengono potassio e cinarina che depura il fegato (combatte il colesterolo dannoso e aiuta quello buono). Aiutano, inoltre, a prevenire malattie come l’ictus.

Le fragole sono un alimento diuretico e disintossicante grazie alla vitamina C e ai flavonoidi. Aiutano a combattere lo stress e la stanchezza.

Alcuni consigli per favorire il benessere del corpo e della mente

In primavera l’alimentazione diventa più leggera. C’è bisogno di cibi freschi e poco pesanti per affrontare le giornate.

Per favorire il benessere fisico e mentale è importante praticare attività fisica, anche solo con lunghe passeggiate. Si prediliga l’aria aperta.

I raggi del sole rigenereranno il corpo e lo spirito.

Ecco, dunque, perché leggendo questo articolo si scoprirà come disintossicarsi con la frutta e la verdura di marzo e rimanere in forma.