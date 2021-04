Finalmente è arrivata la bella stagione e si avvicina la prova costume. Si inizia ad avere qualche preoccupazione per i chili che si sono presi durante l’inverno. Ma sappiamo che il rimedio c’è. Andiamo a vedere come fare una dieta sana e veloce più un frutto che aiuterà a stare in forma.

In estate dimagrire è facile

Fare la dieta è sempre molto noioso ma se si tratta di qualche giorno non ci si deve scoraggiare. Infatti, quello di cui oggi si parla è una dieta con la frutta solo per pochi giorni che eliminerà quei chili in più. Allora ciò che si deve capire è come fare una dieta sana e veloce più un frutto che aiuterà a stare in forma.

Una dieta colorata

A nostra disposizione in questo momento la varietà di frutta che si può assumere secondo i gusti è infinita. Allora in questo caso stare a dieta qualche giorno non sarà più un problema se si possono assumere ad esempio fragole, anguria, pesche e albicocche.

La frutta e i suoi benefici

La frutta placa la fame e fa perdere peso ecco perché è concesso di non stare attenti alla quantità da assumere. Si può mangiare frutta fresca o anche cotta. Ciò che è importante sottolineare è che le sostanze nutritive nella frutta non mancano. La frutta contiene zuccheri, proteine, carboidrati e grassi.

Un frutto speciale

Ciò che non deve mancare è l’aggiunta dei mirtilli. Questo frutto leggermente aspro ha enormi riserve di vitamina C. È tra i frutti consigliati per la grande quantità di acqua all’interno che li rende un’ottima fonte di idratazione. Inoltre, i mirtilli sono adatti a tenere sotto controllo il colesterolo.

Il consiglio è sempre quello di essere in buona salute quando si fa una dieta anche solo per qualche giorno. Consultare il medico non fa mai male e impedisce di fare errori di valutazione. Ciò detto se si è in buona salute la corsa è verso il supermercato per riempire il frigorifero di frutta. Subito dopo in spiaggia a sfoggiare la stupenda linea che si è conquistata.