Negli ultimi anni sempre più persone stanno cambiando le proprie abitudini alimentari.

Sempre più individui stanno adottando una dieta vegetariana o vegana.

Ma con la bella stagione che procede, le occasioni di fare grigliate all’aperto si moltiplicano.

E si moltiplicano le volte in cui qualcuno, puntualmente, resta escluso dal banchetto.

Ecco il modo più semplice per fare un barbecue per tutti e non escludere nessuno.

Verdure al cartoccio

Spesso ci si inventa chissà cosa: insalate, bruschette e verdure grigliate.

In realtà tutte queste preparazioni o sono meno gustose o richiedono una certa attenzione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Se si deve soddisfare un ospite vegetariano o vegano in modo facile e veloce, la soluzione migliore è questa: preparare le verdure al cartoccio.

Quali verdure

Finocchi, patate, broccoli, cavolfiore, peperoni, melanzane, pomodori, zucchine e cipolle.

Queste sono le principali verdure che si prestano alla cottura al cartoccio.

Come fare

Il procedimento è semplicissimo. Prendere la verdura in questione e adagiarla su un foglio di alluminio. Dopodiché condire con sale, pepe, un filo d’olio e qualche erba aromatica.

Ad esempio, con le melanzane e i pomodori va benissimo il basilico, con i finocchi e i peperoni è adatta la menta, con le patate e i broccoli il rosmarino, con le zucchine e il cavolfiore è perfetto il prezzemolo. Le cipolle, di qualunque tipo, sono ottime con l’aceto balsamico.

Una volta condite, basterà chiudere bene le verdure, facendo dei fagotti di alluminio.

Come procedere

Quando la brace è pronta e si mette la carne sulla griglia, basterà adagiare nella brace stessa i fagotti di alluminio e ricoprirli con altra brace. Quando la carne sarà pronta, anche le verdure saranno pronte, infatti non devono cuocere molto.

Il modo più semplice per fare un barbecue per tutti e non escludere nessuno, è senza dubbio fare le verdure al cartoccio. Inoltre queste preparazioni sono moto apprezzate anche da chi mangia carne e pesce.

Non importa occupare la griglia con fette di melanzane, zucchine e radicchio rosso. Le verdure al cartoccio sono la più gustosa soluzione.