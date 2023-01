Quali sono gli enormi benefici delle mele e perché soprattutto gli sportivi dovrebbero mangiarle

Benefici delle mele, ottime per gli sportivi e da mangiare con la buccia ben lavata

La mela è un frutto povero di calorie, con un discreto contenuto di zuccheri semplici e una buona quantità di fibre. Grazie a queste sue caratteristiche, favorisce il senso di sazietà e coadiuva la motilità intestinale. Inoltre, grazie alla sua elevata quantità di acqua, rappresenta un ottimo strumento per idratare l’organismo. Poi, è ricca di vitamina C, di vitamine del gruppo B e sali minerali, come potassio, calcio, magnesio e fosforo. Contiene, inoltre, numerosi antiossidanti, fondamentali per proteggere l’organismo dalle patologie e dall’invecchiamento cellulare. In più, appartenendo alla categoria della frutta fresca, è caratterizzata da uno scarso quantitativo di grassi e sodio e totale assenza di colesterolo. Ma, veniamo a quali sono i suoi benefici per l’organismo.

I numerosi benefici

La mela, per le qualità sopra indicate, è utile per proteggere la salute cardiovascolare. Inoltre, grazie alla pectina presente nella buccia, regolarizza la flora batterica intestinale e combatte stitichezza e diarrea. Ancora, sempre in virtù dell’elevato contenuto di fibre e di antiossidanti, aiuta a ridurre i livelli di glicemia e a controllare i livelli di colesterolo. In tal modo, evita l’accumulo delle placche aterosclerotiche. Grazie alla presenza di polifenoli, aiuta a rafforzare il sistema immunitario. Inoltre, favorisce la prevenzione della carie, la digestione, la circolazione venosa, la secrezione biliare. In più, favorisce la funzione renale e il metabolismo. Infine, svolge un’azione protettiva sui polmoni, in quanto migliora la capacità respiratoria. Indicati, per linee generali, quali sono gli enormi benefici delle mele, veniamo al perchè, sono reputate il frutto ideale per gli sportivi. Ebbene, contenendo: acqua, potassio, acidi organici e zuccheri a rapido assorbimento, sono ottime, per chi consuma energie e brucia grassi.

Quali sono gli enormi benefici delle mele e perché soprattutto gli sportivi dovrebbero mangiarle

Qualcuno sarà curioso di sapere se sia meglio mangiare la mela con la buccia o senza. Come indicato, proprio in virtù dei benefici che apporta, la buccia non dovrebbe essere scartata, considerata la presenza in essa di pectina. Quest’ultima svolge, tra le altre, anche una funzione antisettica a livello intestinale, utile contro le coliti. Inoltre, la buccia contiene la maggior parte dei polifenoli, importanti per le loro proprietà protettive e antiossidanti. Tuttavia, considerata la possibile presenza di pesticidi e batteri, proprio sulla buccia, è necessario lavare le mele, prima di mangiarle. Al riguardo, uno dei modi migliori per rimuovere le sostanze nocive accumulatesi sulla superficie, è quello di utilizzare il bicarbonato.