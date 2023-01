Per migliorare la propria salute e il proprio aspetto, ecco le 8 regole che bisogna seguire

Se vogliamo mantenerci belli e in salute, tra le tante cose, ecco che ci sono 8 regole essenziali da seguire.

Molti di noi, a parità di età anagrafica, si accorgono che c’è qualcuno che non dimostra affatto i suoi anni. Non ci spieghiamo il perché e la cosa ci fa anche un po’ di rabbia. Ci chiediamo, infatti: “possibile che esistano persone impassibili al tempo, mentre noi portiamo addosso tutti i segni dell’età?”. La ricerca della verità, in questi casi, non è sempre agevole. Ciò in quanto a determinare la salute e la bellezza sono una serie di fattori, non sempre intellegibili.

Di certo, il fattore genetico gioca un ruolo importante. Poi, ce ne sono altri che cercheremo di individuare in quest’articolo e che rientrano nella nostra sfera d’azione. Questo significa che ci sono molte cose che si possono fare per migliorare la propria salute e il proprio aspetto. Ecco, dunque, alcuni consigli utili per raggiungere questo obiettivo.

Le regole per vivere e mantenersi bene

La prima regola consiste nel mangiar sano. L’alimentazione è, infatti, fondamentale per salvaguardare la propria salute. Occorre, dunque, assicurarsi di mangiare una varietà di frutta, verdura, cereali integrali, proteine magre e grassi sani. D’altra parte, invece, bisogna evitare cibi elaborati, grassi e gli zuccheri in eccesso.

La seconda regola consiste nel fare esercizio fisico, importante per mantenere la salute del cuore, migliorare la flessibilità ed avere un peso forma. Il consiglio è quello di fare almeno 30 minuti di allenamento al giorno, come camminare, correre, nuotare, andare in bicicletta.

La terza regola per migliorare la propria salute e il proprio aspetto, è quella di dormire bene. Infatti, il sonno è essenziale per il benessere fisico e mentale. Sicché, occorrerebbe dormire almeno 7/8 ore a notte per aiutare il corpo a rigenerarsi.

Quarta regola: evitare cattive abitudini, quali fumare, bere alcolici e fare assunzione di droghe. Tutti questi vizi, infatti, possono danneggiare il corpo e la mente.

Per migliorare la propria salute e il proprio aspetto, ecco le altre 4 regole che bisogna seguire

La quinta regola consiste nell’avere cura la propria pelle, per mantenere un aspetto giovane e sano. Inoltre, bisogna assicurarsi di pulirla quotidianamente, idratarla e proteggerla dai raggi UV del sole.

Sesta regola: l’idratazione. Quindi, è bene bere molti liquidi e, nella specie, almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno per mantenere il corpo idratato.

Settima regola: evitare lo stress, che può avere effetti molto negativi sulla salute. Occorre, quindi, cercare di trovare dei modi per rilassarti, come la meditazione, lo yoga o dedicare del tempo a te stessi.

Ottava ed ultima regola è quella di essere positivi e circondarsi di persone positive. Questo perché la predisposizione mentale ha un forte impatto sulla nostra salute generale.