Rush finale per gli ultimi sconti da capogiro, ecco dove acquistare cappotti a meno di 40 €

I saldi stanno per finire e ora troviamo capi super scontati fino al 70%. Vediamo cosa vale la pena comprare e dove trovare prezzi super stracciati.

Vorremmo che fosse già primavera, ma siamo ancora nel pieno della stagione invernale. Anche se i negozi tirano già fuori le collezioni primaverili, con questo strano tempo è meglio puntare su capi caldi. Anche se non ci serve nulla per questa stagione è ora che si possono trovare affari interessanti per i capi invernali. Come rinunciare ad un parka a soli 23 €? Vediamo dove conviene comprare in questo momento.

Rush finale per gli ultimi sconti da capogiro, i capi must have

Il cappotto perfetto se sei bassa e vuoi slanciare la figura? Ovviamente quello a vestaglia midi, sfiancati che fanno risaltare i fianchi e slanciano anche senza tacchi. Se stai cercando un cappotto da indossare ogni giorno che sia anche chic ed elegante, sì al cappotto oversize. Stupendo nei toni avorio e panna, sta bene con tutto, sia con le sneakers che con un tacco alto.

Il montone è il capospalla più gettonato della stagione, caldo e morbido è ideale per le più giovani. E poi ovviamente c’è il capo evergreen che tiene sempre al caldo e non passa mai di moda, il parka. Sceglilo imbottito di piuma d’oca se sei freddolosa o anche sintetico in microfibra. Quelli sintetici con l’imbottitura adatta tengono al caldo quasi come quelli in piuma d’oca più costosi.

Siti e App a cui registrarsi per fare dei veri affari

Ma se magliettine, pantaloni e maglioni sono facili da trovare a prezzi stracciati, dove prendere i cappotti a prezzi economici? I siti Internet e le App migliori in questo caso sono quelle come Zalando Privè e Saldi Privati. Ogni settimana si alternano brand famosi con capi all’ultima moda a prezzi assurdi. Al momento su Zalando Privè troviamo Only, marchio danese già con un ottimo rapporto qualità prezzo. Un parka alla moda si trova scontato a 23 €, bomber medi e corti dai 18 € ai 25 €. Ci sono anche dei deliziosi cappottini con cappuccio in misto lana, caldissimi e a soli 30 €. Da segnalare anche la linea Carmakoma per le donne curvy a prezzi molto interessanti.

Su Saldi Privati troviamo spesso brand più costosi molto scontati, ma al momento puntiamo sul cashmere. Nella sezione maglieria in cashmere si trovano cardigan, maglioncini e bluse a neanche 40 €.

Non perdere l’occasione e lanciati nel rush finale per gli ultimi sconti da capogiro. Sembra incredibile ma sfruttando offerte e sconti di questo periodo si possono fare grossi affari. Ti puoi portare a casa un outfit completo e caldo a meno di 100 €, basta scegliere i capi giusti. Si possono trovare delle chicche interessanti nei negozi fisici, come all’outlet o negli spacci aziendali. Ma è su internet che si fanno i veri affari.