I film di febbraio su Netflix che vale assolutamente la pena guardare

Gennaio alle spalle, si entra nel mese di febbraio. E cosa ha in serbo per noi il fantastico mondo di Netflix? Quali saranno i nuovi film pronti a incantarci e a tenerci incollati davanti allo schermo del computer o del televisore?

Nuovo mese e su Netflix arrivano nuovi film che non si possono di certo perdere. Alcuni di questi sono usciti al cinema da anni, poi sono arrivati a pagamento su altre piattaforme e ora gratis per tutti gli abbonati della piattaforma streaming della N rossa. Ovviamente non saranno presenti solo film molto famosi, ma anche pellicole meno note oppure tantissime serie TV. In questo ultimo caso troveremo sia nuove stagioni sia delle serie nuove.

A gennaio 2023

Se ci siamo persi qualcosa a gennaio, vediamo una piccola lista di quei prodotti che vale la pena vedere. Partiamo da serie come “Caleidoscopio”, una banda di truffatori si unisce per rubare 7 miliardi nel caveau più sicuro al Mondo. Assolutamente da vedere è poi “La vita bugiarda degli adulti”, tratto dal romando di Elena Ferrante. È uscita anche seconda stagione di “Ginny e Georgia”, il film “La scuola cattolica”, tratto dall’omonimo romanzo scritto da Edoardo Albinati, ispirato a fatti realmente accaduti passati alla cronaca come il massacro del Circeo.

I film di febbraio su Netflix

Cosa ha invece in serbo per noi il mese di febbraio? Uscirà sulla piattaforma di streaming il 5 febbraio “Dune”, il film di Denis Villeneuve che racconta un futuro dell’umanità, dove il duca Leto Atreides accetta il controllo di un pericoloso pianeta, Dune, che è l’unica fonte di una droga capace di allungare la vita e dare eccezionali abilità mentali. Mentre si attende la seconda parte del film, Netflix dà la possibilità di riguardare il primo movie.

Esce invece il 10 febbraio “Da me o da te”, una commedia ottimista e romantica con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher. La pellicola racconta la storia di Debbie e Peter: due migliori amici completamente opposti. Lei è una mamma abitudinaria di Los Angeles, Peter invece ha una vita frenetica a New York. Ma tutto cambia quando questi si scambiano casa e vita per una settimana.

Arriva invece il 20 febbraio “Io sono l’abisso”, tratto dal libro di Donato Carrisi. Il film racconta la storia di un serial killer che vive la sua vita in segreto e in tranquillità sulle rive del Lago di Como. Tutto cambia quando salva una ragazza che sta per annegare, lì la sua copertura potrebbe saltare. Ecco i film di febbraio su Netflix da vedere che si possono accompagnare a delle bellissime letture, senza dimenticare di andare al cinema.