Quali scarpe con i tacchi indossare con jeans stretti, a zampa o cropped?

Quante volte davanti alla scarpiera ci interroghiamo su quali scarpe con i tacchi indossare con i jeans! Sappiamo, infatti, che questo splendido e versatile pantalone può essere valorizzato grazie al tacco giusto. Scopriamo i migliori modelli a meno di 34,99 euro.

Forme, altezza, colore: i tacchi possono essere molto diversi fra loro e questo pregiudica spesso il successo degli abbinamenti. Attenzione quindi, perché gli errori sono molto comuni e potremmo incappare in “un’emergenza” di stile.

Quali scarpe con i tacchi indossare con jeans stretti per slanciare la figura

I jeans skinny sono pantaloni con la gamba che scende attillata sino alla caviglia. Sono un tipo di jeans che sottolinea le forme per cui il tacco giusto può contribuire a slanciare la figura. Puntiamo quindi su una scarpa décolleté con tacco stiletto. In alternativa potremmo optare per un look alla cowgirl con stivaletti texani, tacco largo e non troppo alto. Il jeans, stretto alla caviglia, andrà portato dentro al pantalone. Sul sito Escarpe, ad esempio troviamo degli stivali texani camperos Jenny Fairy a 27,99 euro con tacco di 6 centimetri.

Con i Jeans a zampa o flare

I jeans a zampa o flare sono l’ideale per coloro che hanno una struttura del corpo a clessidra, quindi con il punto vita ben delineato. I fianchi sinuosi saranno controbilanciati dalla gamba del jeans che gradualmente si allarga a zampa. Con questi jeans il tacco è d’obbligo proprio per accentuare l’effetto ottico che allunga le gambe. Un paio di ankle boot con tacco di almeno 5 centimetri è l’ideale se si indossa un jeans flare. Da Deichmann un paio di stivaletti neri con tacco a spillo di Graceland costano 29,90 euro.

Con i jeans cropped la scarpa che ci fa sembrare più snelle

È vero che con i jeans cropped possiamo abbinare praticamente qualsiasi calzatura ma per raggiungere il top ci vuole una scarpa solamente. I pantaloni cropped o culotte sono modelli che terminano almeno una spanna sopra alla caviglia. Possiamo abbinarli quindi ad un paio di combat boot oppure a delle ballerine bon ton. Raggiungeremo però il massimo dello stile con una pumps color carne. La scarpa con tacco color pelle è l’unica in grado di snellire ed allungare la linea delle gambe. Da PittaRosso troviamo una décolleté color nude con tacco a stiletto 9 cm Lora Ferres a 34,90 euro. Attenzione però al collo del piede: se siamo soggetti a gonfiore dato da ritenzione idrica all’altezza delle caviglie cambiamo scarpa.

Con i mom jeans

I jeans mom sono la tendenza per l’autunno-inverno. Ma cosa sono? Si tratta pantaloni in tessuto denim dalla vita alta, gamba discretamente larga e dritta. Il risvolto finale è decisamente d’obbligo, alto o basso che sia. La scarpa giusta per questi jeans è una signorile slingback ossia calzature aperte sul dietro e trattenute da un cinturino che passa dietro al tallone. Senza prendere in considerazione le slingback di Chanel in color carne e punta nera che superano le 900 euro, possiamo optare per una slingback nera. Da H&M si trovano delle slingback con tacco a virgola a 29,99 euro. Peraltro il nero sembra sia uno dei colori portafortuna del 2023.

Ecco quali scarpe con i tacchi indossare con jeans stretti, a zampa o cropped per essere chic e strepitose per ogni occasione.