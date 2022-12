6 imperdibili proposte per sfruttare al meglio terrazzi e balconi in inverno spendendo pochi soldi

Perché sfruttare il terrazzo o il giardino solo in estate. Ecco qualche trucchetto utile per godere dello spazio esterno anche in inverno.

Avere un balcone o un terrazzo, anche di piccole dimensioni, è una grande fortuna. L’estate è la stagione perfetta per sfruttare questo spazio. Possiamo organizzare delle cene con amici e parenti, godere del fresco della sera e leggere un libro in totale relax.

In inverno invece, questo spazio viene completamente trascurato. Infatti, lo utilizziamo solo per stendere il bucato.

Con l’inizio della stagione fredda, gli arredi esterni vengono riposti in garage o si coprono con un telo di plastica. Questo per evitare che gli agenti atmosferici rovinino la loro superficie. Anche le piante vengono completamente ricoperte per proteggerle dal gelo.

6 imperdibili proposte per sfruttare al meglio terrazzi e balconi senza rinunciare al caldo

Ma chi l’ha detto che in inverno balconi e terrazzi non si possono sfruttare?

Ecco dei consigli pratici per godere comodamente del proprio spazio esterno anche durante i mesi freddi.

Si sa che in inverno il vento è piuttosto frequente. Per cercare di proteggersi e limitare il freddo, si possono abbassare le tende da sole. Se non le possediamo, optiamo per un paravento, che aiuta a proteggerci anche dagli sguardi indiscreti dei vicini. Utilizziamo, invece, un telo in nylon per rivestire la ringhiera.

Per rilassarci e passare qualche ora all’aperto, gli arredi non devono assolutamente mancare. Per evitare che gli agenti atmosferici possano rovinarli, scegliamo dei mobili in plastica o di qualche materiale molto resistente. Se invece abbiamo poco spazio, optiamo per tavoli e sedie richiudibili, che possiamo utilizzare all’occorrenza.

Naturalmente, per rimanere all’aperto più tempo, dobbiamo cercare qualche escamotage per non sentire troppo il freddo. Evitiamo di coprirci con tanti maglioni, ma ripariamoci con dei caldi plaid o delle belle ed eleganti coperte di lana.

Se abbiamo qualche soldino da spendere, allora compriamo delle stufe da esterno e delle lampade riscaldanti.

Come abbellire il terrazzo o il balcone

Dopo aver elencato 6 imperdibili proposte per sfruttare al meglio terrazzi e balconi, vediamo come abbellire gli spazi esterni anche in inverno. Oltre alle candele e alle luci posizionate negli spazi strategici, non dimentichiamo di arredare balconi e terrazzi con le piante.

Naturalmente scegliamo i piccoli arbusti che sbocciano in inverno e che non temono il freddo.

Una pianta meravigliosa, che fiorisce durante i mesi invernali è il bucaneve. I suoi fiori sono molto delicati e hanno una forma campanulata. Anche il gelsomino invernale potrebbe fare al caso nostro. Una pianta che cresce perfettamente sia in pieno sole che all’ombra e ci regala dei piccoli fiorellini gialli.

Come non citare il ciclamino. Una delle piante più coltivate in inverno. Con i suoi fiori eleganti e profumati, è perfetto per arredare qualsiasi balcone.