Cremose notizie in cucina, con involtini di verza e patate unite in un morbido abbraccio

Tra le tante ricette della cucina italiana alcune sono semplici e della tradizione. Due gusti si sposano particolarmente bene: prepariamo degli involtini di verze e patate.

Si tratta di due cibi che si trovano in inverno e servono anche a riscaldare con gusto, qualche giornata un po’ fredda. Presentiamo allora questi gustosi involtini di verza con all’interno un ripieno di patate.

Scegliere bene il sugo

Le verdure sono buone, ma in Italia la pasta è l’alimento principale sulle tavole. A volte però l’abitudine ci porta ad abbinare sempre lo stesso sugo. Invece ad ogni tipo di pasta si addice un certo tipo di sugo. Sicuramente assaporeremo meglio la pasta, se abbineremo il sugo più adatto alle sue caratteristiche.

Benefici delle verze

Torniamo alla nostra ricetta a base di verze e patate. Le verze sono una verdura invernale molto apprezzata per le sue qualità e principi nutritivi. La ricchezza di tanti sali minerali, fra cui il potassio, rendonole verze utili per rafforzare la salute cardiovascolare. Le verze si possono preparare stufate. Ma si possono cucinare insieme al riso, i funghi, la carne di maiale e tante altre preparazioni.

Cremose notizie in cucina, con involtini di verza insieme alle patate

Patate e verze sono una classica combinazione. Questa volta però invece che stufarle, le presentiamo come involtini. È un modo per poterle mangiare anche al di fuori di una pasto normale, come pranzo o cena. Una ricetta che si prepara in 10 minuti, cottura a parte, e non richiede particolari difficoltà.

Ingredienti per 4 persone

4 patate;

foglie di verza o di lattuga;

80 g di pancetta affumicata;

1 cipolla piccola;

30 g di burro;

3 cucchiai di olio extravergine di oliva;

formaggio grattugiato;

latte q.b.;

noce moscata q.b.;

pepe.

Preparazione

Per preparare questi cremosi involtini di verze con patate, cominciamo a cuocere in una pentola, regolando il sale nell’acqua. Mentre le patate sono in cottura, laviamo bene le foglie di verza e le sbollentiamo per farle diventare morbide. Poi le tiriamo fuori dall’acqua e le asciughiamo con un canovaccio pulito. Potremmo anche utilizzare delle foglie di lattuga più tenere al posto della verza. Avremo così delle cremose notizie in cucina, con involtini di verza e patate.

In una ciotolina mettiamo la cipolla tritata che ci servirà per il soffritto. Intanto le patate saranno pronte. Le tiriamo fuori dall’acqua e le sbucciamo e le schiacciamo nello schiacciapatate.

A questo punto facciamo soffriggere la cipolla e aggiungiamo delle fette di pancetta. Ci serviranno per legare gli involtini. Quando le cipolle sono bionde togliamo il tutto dal fuoco e versiamo nella ciotola delle patate schiacciate. Mescoliamo bene, aggiungendo un po’ di latte, pepe e noce moscata. Dalla purea preleviamo le striscioline di pancetta. Mettiamo la purea all’interno delle foglie, cercando di avvolgere a modo di involtini. Poi le strisce di pancetta ci serviranno per chiudere.

Una volta pronti involtini, li spruzziamo di formaggio grattugiato. Cospargiamo di burro una teglia e mettiamo in forno a 180 gradi per 15 minuti. Avremo così delle succulenti notizie in cucina, grazie agli involtini di verza e patate morbidi e cremosi all’interno.