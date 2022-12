Il colore per attirare fortuna e soldi il prossimo anno sarà quello del coniglio d’acqua

Il 2023, secondo il calendario lunare cinese, sarà l’anno del coniglio d’acqua. Ci sono dei colori ben precisi legati al coniglio d’acqua e scopriremo quali sono per portare benessere nella nostra casa.

Ricordiamo che l’inizio dell’anno non coinciderà con il nostro Capodanno ma con il 22 gennaio 2023. Il segno del coniglio d’acqua simboleggia la calma e la quiete. A livello internazionale i cinesi predicono pace e risoluzione dei conflitti. L’elemento di riferimento per il coniglio d’acqua è il legno. Nella tradizione cinese gli elementi naturali sarebbero 5 ossia fuoco, terra, metallo, acqua e legno. Legno e acqua promettono per il 2023 un anno di tranquillità placida ed armonia.

Il colore per attirare fortuna e soldi secondo il Feng Shui

Il Feng Shui è una dottrina antichissima che suggerisce come trovare il benessere in casa e negli spazi circostanti. Per prima cosa dobbiamo badare a non posizionare in casa ma soprattutto in camera da letto oggetti che portino malasorte come gli orologi non funzionanti. Secondo il Feng Shui, nel 2023 i colori che porteranno fortuna e soldi sono quelli abbinati al Coniglio d’acqua. Le tinte da prediligere per le stanze di casa sarebbero:

il blu;

il verde;

il nero.

E potrebbero esser abbinati al bianco e al giallo.

Il blu per camera da letto e vestiti

Ovviamente essendo il 2023 l’anno del Coniglio d’acqua, ci sarà una forte connotazione legata a questo elemento. Il blu è il simbolo dell’acqua. L’acqua nella dottrina cinese è legata alla carriera e alla vita sociale. Il blu garantirebbe successo e al contempo serenità. Attenzione però alla tonalità di blu. Se si tratta di blu brillante, andrà bene in ogni parte della casa, il blu scuro può essere utilizzato individualmente solo nelle stanze a Est, Nord, e Sud-Est. Nelle stanze a Ovest, Sud e Nord-Ovest meglio abbinarlo a bianco o giallo. Una ricerca universitaria affermerebbe, inoltre, che il blu indurrebbe anche gli altri a fidarsi di noi.

Il verde ed il bianco

Il verde è un colore energico che possiamo inserire nella nostra camera tramite le piante. Meglio ricordare, però, che sempre secondo la dottrina del Feng Shui non dovremmo tenere in casa piante con foglie secche poiché simbolo di trascuratezza ed incuria dell’ambiente. Anche le varietà con foglie appuntite non andrebbero tenute nella nostra abitazione. Le punte, infatti porterebbero discordia e litigi.

Il bianco è, invece, il colore della purezza e se usato in unione al blu garantirà relax e lunghi sonni ristoratori.

Nero ma con parsimonia

Il nero: sembra strano ma è uno dei colori portafortuna 2023. Il significato dei colori è diverso da cultura a cultura. Sembrerebbe inusuale per l’interior design ma non è così. Il nero in Cina è legato all’elemento fuoco ma meglio non utilizzarlo su grandi superfici e nelle aree a Sud. Scegliamolo quindi per piccoli complementi d’arredo come cuscini, coprivano o cornici.

Il colore per attirare fortuna e soldi il prossimo anno sarà quello del coniglio d’acqua ossia la palette del blu soprattutto.