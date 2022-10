Quali sarebbero i rimedi della nonna per abbassare il colesterolo cattivo

Nel corpo umano la fluidità e la permeabilità delle membrane cellulari sarebbe regolata da un componente che va sotto il nome di colesterolo. I suoi valori dovrebbero essere compresi all’interno di un determinato intervallo per non correre rischi per la salute.

Inoltre, al riguardo c’è da dire e da precisare che non tutto il colesterolo, quando questo è alto, nuocerebbe alla salute. Infatti c’è il colesterolo cosiddetto buono, che è identificato con la sigla HDL. C’è poi il colesterolo cattivo che, invece, è identificato con la sigla LDL.

Fermo restando che, per il colesterolo, il medico di base è sempre il primo punto di riferimento per eventuali controlli, vediamo come quello cattivo si potrebbe abbassare naturalmente. Ovverosia con i classici rimedi delle nonne.

Quali sarebbero i rimedi della nonna per l’alimentazione sana ed equilibrata

Nel dettaglio, il rimedio principe contro il colesterolo cattivo LDL, prima di tutto, sarebbe quello rappresentato da un regime alimentare sano, vario ed equilibrato. Come quello offerto, per esempio, dalla dieta mediterranea che è notoriamente un regime alimentare che potrebbe assicurare longevità. Per vivere bene e per vivere più a lungo.

Ma detto questo, quali sarebbero i rimedi della nonna? Al riguardo c’è da dire che ci sono alcuni cibi che, con un’azione naturale, permetterebbero di tenere sotto controllo il colesterolo cattivo LDL. Partendo dalle fibre che sono contenute nella frutta e nella verdura, passando per i cereali integrali, per i legumi ed anche per gli acidi grassi omega 3. Quelli che, tra l’altro, sono contenuti in abbondanza nel pesce.

Cosa dovremmo evitare per tenere il colesterolo LDL sotto controllo

Per tenere il colesterolo LDL sotto controllo, inoltre, non ci sarebbero solo i cibi da mangiare, ma anche quelli da evitare anche in base al tipo di cottura. Per esempio, le fritture sarebbero quelle da evitare per chi ha problemi con il colesterolo.

Così come andrebbero sempre evitati sia gli zuccheri aggiunti sia l’eccessiva assunzione di grassi di origine animale. Per intenderci, mangiare poca carne rossa. Da evitare sarebbe anche il burro che, nella dieta, si può facilmente sostituire con l’olio extravergine di oliva.

Cosa succederebbe quando i livelli nell’organismo sono troppo alti

Con un persistente livello elevato di colesterolo LDL aumenterebbe nell’organismo il rischio cardiovascolare. Quando i valori LDL del colesterolo sono eccessivi, infatti, questo tenderebbe a depositarsi sulle pareti arteriose generando sia un indurimento sia un ispessimento. Fenomeno conosciuto e identificato come aterosclerosi.

