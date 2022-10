Idee autunnali per cene veloci e sfiziose spendendo poco e senza appesantirsi

Con il cambio di stagione anche le abitudini a tavola potrebbero essere stravolte soprattutto a cena. Il pasto che facciamo prima di andare a dormire la notte è molto delicato se siamo a dieta o se abbiamo problemi di stomaco. Sarebbe semplice scegliere un risotto con pere e gorgonzola o un polpettone di tonno, i guai arriverebbero poco più tardi.

L’arrivo delle basse temperature renderà confortevole consumare verdure crude o cotte anche per idee autunnali per cene veloci. L’importante sarà prepararle o cucinarle con attenzione in modo da abbinare il gusto alla leggerezza. Spinaci, carciofi, cavolfiori e zucche hanno sapori che stuzzicano il palato e allo stesso tempo sono cibi ottimi per dimagrire o per non sentirsi appesantiti. Se abbiamo scelto i secondi per le nostre cene, cucinare al cartoccio ci darà una marcia in più ai fornelli. Per arricchire il piatto ricordiamoci che l’avocado e gli agrumi si sposano benissimo con la carne e hanno proprietà benefiche per il nostro organismo.

Cosa cucinare quando non si ha voglia di farlo

Siamo sempre alla ricerca di idee autunnali per cene veloci soprattutto quando non abbiamo voglia di cucinare o le nostre abilità sono limitate. Uno sguardo alle calorie rimane la regola principale, leggerezza e gusto devono sposarsi insieme al tempo e alle energie che mancano dopo una faticosa giornata di lavoro. Se vogliamo dare un risvolto etnico alla nostra cena, evitando la carne o la pasta, possiamo optare per le patate da preparare con cipolle, curcuma e curry. Le patate contengono carboidrati complessi e non appesantiscono lo stomaco perché i nutrienti sono veloci da assimilare. Lo stomaco non sarebbe sovraccaricato, la digestione sarebbe veloce. Il curry limita l’affaticamento del fegato e la curcuma favorirebbe la produzione di bile e il flusso nell’intestino.

Sbucciamo le patate e scaldiamole con 2 cucchiai d’olio. Aggiungiamo la cipolla tritata. Facciamo soffriggere e aggiungiamo curcuma e curry. Versiamo un bicchiere d’acqua e lasciamo cuocere per 15 minuti. Possiamo aggiungere piselli, pomodori secchi e coriandolo per arricchire il piatto che dovrebbe essere pronto in 20 minuti.

Come stupire gli ospiti a cena

Potrebbe sembrare un’impresa preparare una cena veloce, economica, gustosa e dietetica che sorprenda gli ospiti che abbiamo a cena. Eppure esiste un piatto in grado di sposare tutte queste necessità. Si tratta della fregola con il pomodoro. Anche se la fregola sarda si abbina bene ai sughi corposi accompagnati con salsiccia, carne o macinato, possiamo cucinarla light senza sfigurare.

Il sugo di pomodori può essere preparato frullando i pomodori se vogliamo ottenere un effetto cremoso oppure facendoli saltare in padella se ci piace sentirne la consistenza. Nella preparazione aggiungiamo sale e pepe a inizio cottura, aggiungiamo 2 o 3 cucchiai di latte a metà cottura e insieme al latte anche uno o due cucchiaini di zucchero di canna per eliminare l’acidità. Alla fine aggiungiamo prezzemolo e basilico. Facciamo bollire la semola con il doppio dell’acqua e saliamola leggermente mescolando delicatamente durante la cottura. Una volta versata la fregola nel sugo aggiungiamo abbondante pecorino a fuoco spento e mantechiamo per qualche secondo.

Idee autunnali per cene veloci rispettando il regime dietetico

Se siamo a dieta perché vogliamo perdere peso, i famosi 5 o 10 chili che rimangono l’obiettivo di molte persone, possiamo comunque mangiare bene senza grandi sacrifici. Le insalate ci permettono di utilizzare ingredienti rimasti in frigo e di risparmiare sulla spesa senza sprecare niente.

Cuocendo del pollo in padella anche senza olio possiamo aggiungere frutta secca, avocado, pomodori e limoni e ottenere un pasto completo, dietetico e veloce da preparare. Il risultato non cambierebbe utilizzando gli stessi ingredienti ma con il branzino al cartoccio invece del pollo. Calorie, benefici e risparmio possono andare d’accordo anche quando non siamo esperti di cucina.

Lettura consigliata

Come cucinare un piatto con i carciofi e le patate, tipicamente invernale e da preparare in maniera semplice e veloce