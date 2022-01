Per chi soffre di iperglicemia numerosi sono i consigli e le indicazioni che arrivano dai medici e dagli esperti. Attenersi a una dieta corretta, pesare gli alimenti e mangiare ad un orario prestabilito sono alcune delle indicazioni fornite. Anche fare attività fisica con costanza, bere molta acqua, mangiare cibi semplici e non industrializzati rientrano tra le raccomandazioni. Per chi non vuole rinunciare ai carboidrati, abbassare la glicemia mangiando pane e olio è possibile seguendo questi piccoli trucchetti.

Come tenere un basso il livello di glucosio nel sangue

Per tenere basso il livello di glucosio nel sangue bisogna adottare alcune accortezze. Sicuramente la scelta degli alimenti a basso indice glicemico è ciò che consigliano tutti i medici. Certo, rinunciare a priori all’uso di alcune pietanze non è facile. In particolare i condimenti dei nostri sughi italiani che fanno la differenza rispetto alla dieta del resto del mondo dovrebbero essere diminuiti o eliminati.

Anche l’uso dei carboidrati dovrebbe essere rimodulato in una dieta che voglia abbassare i valori dei glucidi nel sangue. Però alcuni recenti studi hanno messo in evidenza come mangiare il pane con olio d’oliva può contribuire ad abbassare l’indice glicemico. Infatti l’olio d’oliva se usato a crudo ha delle proprietà benefiche per la nostra dieta. Elenchiamo alcuni benefici: aiuta la circolazione sanguigna e protegge il cuore, contribuisce ad abbassare i livelli del colesterolo cattivo, rafforza il nostro sistema immunitario. Quindi terminare il pasto con una fettina di pane e olio d’oliva può aiutare a riequilibrare l’indice glicemico, ma senza esagerare nelle porzioni. In ogni caso è necessario attenersi sempre alle indicazioni date dal proprio medico.

Abbassare la glicemia mangiando pane e olio è possibile seguendo questi piccoli trucchetti

Abbiamo parlato di olio di oliva perché esso è preferibile ad altri grassi come il burro, ad esempio, per condire le pietanze ed è meglio servirlo crudo. È possibile metterlo sugli alimenti ma a fine cottura.

Per quanto riguarda la scelta del pane sappiamo che è preferibile non usare il pane bianco, ottenuto cioè con le farine raffinate. È meglio usare pane di semola di grano duro, o integrale. Quest’ultimo infatti riduce l’assorbimento degli zuccheri e li rilascia più lentamente. Infine un altro trucchetto della nonna è quello di tostare il pane integrale. Così facendo si abbasserà ulteriormente l’indice glicemico del pane e sarà possibile mangiarlo, ma senza abusarne. Infine, abbinare al pane anche ortaggi come le zucchine è un ottimo rimedio per abbassare la glicemia. Le zucchine hanno un indice glicemico molto basso e rappresentano un ottimo nutrimento che ci farà sentire sazi.