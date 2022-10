Quando si sta conducendo una dieta dimagrante è difficile riuscire a capire che cosa poter mangiare in più. Infatti, qualche sgarro è concesso anche dai nutrizionisti, ma ci sono alimenti che non intaccano il percorso e altri che lo fanno. Sarebbe necessario conoscere per bene, inoltre, cosa mangiare a pranzo e cosa mangiare a cena.

Ad esempio, quali sarebbero i cibi da evitare la sera per non ingrassare? Anche se non si è seguiti da un nutrizionista, ma si sta cercando lo stesso di seguire un regime alimentare bilanciato, alcuni alimenti sono da evitare a cena. Questo perché il metabolismo di sera rallenta e l’organismo non riesce a smaltirli adeguatamente.

Naturalmente, rivolgersi al nutrizionista è la scelta più giusta da fare. È un professionista che sa costruire un piano alimentare adatto ad ogni persona, tenendo conto di tutti i suoi aspetti. Ma vediamo nel dettaglio che cosa non fa così bene all’ora di cena.

Quali sarebbero i cibi da evitare la sera per non ingrassare

Mangiare male e in modo non equilibrato porta a delle condizioni di salute che possono rivelarsi anche gravi. Il diabete di tipo 2, ad esempio, dipende molto da cosa si mangia e quando. Inoltre, avere problemi di colesterolo cattivo alto può indicare una dieta e uno stile di vita scorretti.

La sera, per tenersi in salute e più vicini al proprio peso forma, si dovrebbero evitare i dolci, gli insaccati, i soffritti, i cibi fritti in generale. Ma è meglio evitare anche la panna ed il burro. Questi alimenti sono di difficile assimilazione per l’organismo. Quindi, già molto grassi, sarebbe preferibile almeno evitarli nelle ore serali quando il metabolismo rallenta significativamente.

Una dieta bilanciata deve avere la giusta quantità di carboidrati, di grassi e di proteine ogni giorno. Se si esagera si va incontro a condizioni come il sovrappeso e l’obesità. Questi a loro volta provocano altre condizioni che rendono la salute molto precaria.

Cosa fare per accelerare il metabolismo

Il metabolismo rallenta a causa di diversi fattori. I principali sono la sedentarietà, proprio quello che succede alla sera, alla fine della giornata, lo stress, la mancanza di sonno, alcune patologie come i problemi alla tiroide. Fanno parte delle cause anche una dieta squilibrata e il digiuno.

In ogni caso, ci sono delle azioni per poterlo accelerare e avere così una maggiore assimilazione di quello che si mangia. Alcuni ingredienti lo fanno in modo naturale, ma la cosa più efficace per questo è l’attività fisica. Più ci si muove, più c’è esercizio per i muscoli e più il metabolismo avrà bisogno di velocizzarsi.

Se non si è amanti dello sport o della palestra si può camminare. Quindi, parcheggiare un po’ più lontano da dove si deve andare andrà meglio, così come fare le scale al posto dell’ascensore. Bastano pochi accorgimenti per migliorare le cose.

