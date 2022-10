Si tratta di uno dei prodotti italiani più noti all’estero, una verdura che non ha bisogno di molte presentazioni. Nasce in uno dei luoghi più belli del nostro Paese. È il simbolo di un’intera regione. Non si può attraversare la Calabria senza comprarla. Il suo colore rosso, tendente al viola, contraddistingue molte sue strade. La cipolla di Tropea è uno dei vanti culinari della nostra penisola.

Il microclima in cui nasce e cresce permette a questo prodotto di avere un gusto unico. La vicinanza al mare, la mitezza del clima, la consistenza dei terreni sono gli elementi che ne contraddistinguono il sapore e il colore. Croccante e dolce sono due degli aggettivi più utilizzati per descriverla. Il profumo intenso e il rosso vinaccia della buccia sono altre caratteristiche peculiari.

Peraltro, il fatto che contenga antocianine, oltre a essere importante per il colore, è fondamentale per gli apporti benefici che questo gruppo di flavonoidi le conferisce. Non solamente consumandola cruda, come vedremo tra poco.

Una semplice bruschetta con la cipolla affettata su pane calabrese abbrustolito e un goccio di olio tipico. Solo questo basterebbe per raggiungere idealmente la pace dei sensi in un giorno a Tropea.

Come potremmo sconfiggere il mal di gola e tosse usando la cipolla di Tropea

Tuttavia, i benefici di questo figlio prediletto della regione Calabria non si fermano al palato, anzi. Soprattutto in questa stagione, con i primi freddi, l’umidità e gli sbalzi di temperatura, ecco che le cipolle diventano utilissime per sconfiggere tosse, mal di gola e raffreddori.

Potremmo farlo in due modi. Il primo è abbinandola al succo di limone. Infatti, sarà sufficiente prenderne una di media grandezza, sbucciarla e tagliarla a dadini. Mettiamo il tutto dentro un contenitore e andiamo a irrorare con il succo di un limone. Allunghiamo con un po’ di acqua e lasciamo riposare per una decina di ore in frigorifero.

Quindi, andremo a filtrare la bevanda ottenuta che sarà benefica per la nostra faringe. Ottima, in particolare, per gli improvvisi abbassamenti di voce.

Perché inalarla mentre si dorme

Se si soffre di raffreddore, invece, il rimedio è ancora più semplice. Basterebbe, infatti, prendere una cipolla, tagliarla in due parti e metterla in un piatto sul proprio comodino. Così facendo, mentre dormiamo, andremmo a inalare i benefici effetti del suo profumo. Anch’esso, infatti, come la polpa, contiene antinfiammatori e antibatterici. Quindi, sarebbe ottimo per le vie respiratorie ostruite.

Non solo, potremmo anche utilizzare la cipolla in altro modo, ma sempre per lo stesso scopo. Prendiamo una padella antiaderente e sbucciamone una al suo interno. Lasciamo cuocere a fuoco lento per una decina di minuti scarsi. Dovrà perlopiù scaldarsi.

Quindi, versiamola dentro a un panno di cotone che porremo sul nostro petto quando ci sdraieremo sul letto o sul divano. Lasciamo agire per circa trenta minuti. Anche in questo caso, le nostre vie respiratorie beneficeranno dei positivi effetti della cipolla di Tropea.

Ecco, dunque, come potremmo sconfiggere il mal di gola e la tosse utilizzando un prodotto ricco di sostanze nutritive e benefiche per il nostro organismo.

Lettura consigliata

Con questi 3 facili ingredienti il mal di gola passerà in una sola notte