Il regime alimentare sul nostro corpo, nel bene come nel male, lascia sempre il segno. Non a caso ci sono persone che dimostrano meno anni di quelli che hanno davvero. Mentre altre alla vista sembrano delle persone anziane già sopra i 40 anni. Nella maggioranza dei casi tutto ciò è dovuto all’alimentazione. In quanto da un lato ci sono i cosiddetti cibi anti invecchiamento che permettono di mantenere la pelle lucida anche in età avanzata.

Ma dall’altro lato ci sono, invece, pure gli alimenti che, se assunti in maniera costante nel tempo, fanno sembrare poi davvero più vecchi. Vediamo allora quali sono questi cibi che, pur non eliminandoli completamente, nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata, andrebbero comunque consumati sempre con estrema moderazione.

Quali sarebbero i cibi che alla lunga fanno sembrare più vecchi

Nel dettaglio, i cibi che alla lunga fanno sembrare più vecchi non sono chiaramente quelli che sono tendenzialmente a basso apporto calorico, ma ricchi di vitamine e di fibre. Ovverosia non di certo la frutta e la verdura.

Ed allora, quali sarebbero i cibi che alla lunga fanno sembrare più vecchi? Al riguardo in cima alla lista ci sono le carni rosse. Il cui consumo eccessivo, tra l’altro, è sconsigliato pure da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Di riflesso, pure gli insaccati e, in generale, i cibi che sono a base di carni trasformate andrebbero mangiati con moderazione. Quindi la salsiccia, ma anche la pancetta ed i wurstel. Con questi ultimi che non rientrano di certo nella lista dei cibi sani che sono consigliati dagli esperti della nutrizione.

Dagli zuccheri all’alcol, ecco cosa non fare per evitare l’invecchiamento precoce

Ma non finisce qui, in quanto pure l’eccesso di zuccheri alla lunga è causa di invecchiamento. Quindi, bene i dolci, ma sempre con moderazione. Per non parlare poi del consumo ed ancor peggio dell’abuso di alcol. In quanto le bevande alcoliche tendenzialmente mettono il fegato sotto pressione. Così come con il costante consumo di bevande alcoliche, alla vista le rughe possono apparire molto prima del previsto a fronte di un’elasticità della pelle ridotta, e di una pigmentazione irregolare per la propria pelle.

In più, questi cibi che alla lunga fanno sembrare più vecchi rovinano pure il sorriso. Ovverosia i denti cadono o comunque tendono ad ingiallirsi. E questo specie se, oltre all’alcol, si aggiunge pure il vizio del fumo tra sigari e sigarette. Due eventuali cattive abitudini con le quali occorre chiudere con effetto immediato.

