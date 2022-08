211 contratti indeterminati anche con diploma in questa Regione

Concorsi e bandi possono aiutarci a capire quale lavoro potrebbe essere il più adatto a noi. Si tratta, infatti, di opportunità da cogliere al volo e da non lasciarsi scappare. Basti pensare all’annuncio di Capgemini Italia su nuove assunzioni per capirne il valore. Per questo motivo, dovremmo costantemente rimanere aggiornati. In questo modo, infatti, avremo la possibilità di capire se c’è un ruolo a disposizione che possa essere adatto alle nostre conoscenze.

Un concorso piuttosto interessante e da prendere in considerazione è quello indetto da “Veneto Lavoro”, ente della regione omonima che offre 211 contratti a tempo pieno e indeterminato. I ruoli saranno divisi in:

173 contratti per Operatori del Mercato del Lavoro (di cui 12 riservati alla categoria disabili, 2 a categorie protette e 52 ai militari volontari delle Forze Armate);

38 contratti per Specialista in Mercato e Servizi per il Lavoro (di cui 3 riservati alla categoria dei disabili, 1 alle categorie protette e 11 ai militari volontari delle Forze Armate).

Ecco i requisiti per partecipare e ottenere uno dei posti disponibili

Vi sono diversi requisiti che i candidati dovranno presentare per poter partecipare. Se si vuole fare domanda come operatore del mercato del lavoro, bisognerà presentare un diploma di istruzione secondaria quinquennale.

Per il secondo profilo, invece, sarà necessario avere una Laurea di primo livello o triennale o di vecchio ordinamento. Ammesse, ovviamente, anche Lauree specialistiche e magistrali. Non sono previsti, invece, limiti di età relativi all’invio della domanda di candidatura.

Il concorso per gli operatori del mercato del lavoro si terrà seguendo la valutazione dei titoli e una prova orale e una scritta. Per gli specialisti in mercato e servizi per il lavoro, invece, ci sarà la valutazione dei titoli, due prove scritte e una orale. Se dovesse essere necessario, si terrà anche una preselezione con domande a risposta multipla.

Per inviare la domanda, sarà necessario andare sul sito ufficiale Veneto Lavoro, accedendo all’area dei bandi. Bisogna considerare che, per poter candidarsi, sarà necessario essere in possesso di SPID e bisognerà inoltrare la domanda entro il 19 agosto 2022. Si tiene conto anche di possibili proroghe ovviamente che, se dovessero presentarsi, verranno comunicate in anticipo sul portale ufficiale dell’ente regionale interessato.

Dunque, ora sappiamo che ci oltre 211 contratti indeterminati anche con diploma in una bellissima Regione del Nord Italia. Sicuramente, per molti di noi, potrebbe trattarsi di un’occasione da non perdere.

