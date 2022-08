Che sia un documento piuttosto che un atto, per copia conforme si intende una copia del tutto fedele e autenticata rispetto all’originale. Una coppia conforme di un documento infatti è esattamente una copia che ricalca in pieno l’originale e che ha lo stesso valore legale. L’alternativa alla copia autenticata è l’autocertificazione. Ma non sempre è sufficiente così come non lo sono l’atto notorio o la copia fotostatica (fotocopia) di un documento. Naturalmente la differenza è enorme tra i due generi di copia, e questo rende spesso obbligatorio munirsi di quella conforme. La successione per esempio, va prodotta spessissimo in copia conforme. Anche semplicemente da un erede che deve sbloccare i soldi in banca o alle Poste di un parente defunto.

Cos’è e perché serve la copia conforme di un documento o atto

La copia conforme, chiamata anche copia autentica, si rende necessaria per il cittadino ogni qualvolta per una pratica di qualsiasi genere l’amministrazione la pretende. Un’amministrazione che richiede la propria conforme lo fa perché evidentemente con una semplice fotocopia i dati riportati sul documento possono essere cambiati e non più corrispondenti alla realtà. La copia conforme può anche essere una scelta libera del cittadino, affinché la copia originale resti in possesso dello stesso cittadino. La copia conforme deve essere resa tale da un pubblico ufficiale. Sono tanti gli atti che possono essere prodotti in copia conforme. Sia atti pubblici che atti privati. Oltre alla già citata successione per esempio, in copia conforme si può anche presentare una copia della donazione, una copia della propria laurea, del proprio diploma, di un atto di compravendita oppure di una sentenza di un Tribunale. Questo per quanto riguarda gli atti pubblici. Per quelli privati invece, in copia autenticata può essere utilizzata la carta di identità o anche una semplice fattura. Il cos’è e perché serve la copia conforme sta nella sicurezza del documento quindi.

Come si ottiene

Pe avere una copia conforme di un documento o atto, l’interessato deve andare negli uffici adatti e appositamente istituiti. Serve la presenza di un pubblico ufficiale che può essere il cancelliere del Tribunale o il notaio per esempio. La copia conforme però è anche facilmente ottenibile presso la propria casa comunale dove c’è un pubblico ufficiale autorizzato a rendere conforme all’originale una copia di un qualsiasi documento. È colui che il sindaco ha autorizzato come responsabile dell’ufficio anagrafe del Comune a poter autenticare un documento. In base a ciò che occorre autenticare, c’è il pubblico ufficiale adibito. Per esempio per una sentenza del Tribunale l’organismo deputato a rendere conforme una copia è il cancelliere. Così come è lo stesso ufficio successioni dell’Agenzia delle Entrate l’organismo competente per fornire agli interessati una o più copie autenticate della successione.