Quali sarebbero i benefici della zucca sulla salute dell’intestino e non solo

L’autunno è una delle stagioni più apprezzate. Le città prendono un colore diverso dal rosso scuro al marroncino chiaro, non c’è più quel caldo afoso. Oltre a questo anche i cibi sono davvero buonissimi. Ritornano ad esserci tante verdure buone e frutta di qualità. Ad esempio un ortaggio molto amato nel mese di settembre fino ad ottobre e oltre, è la zucca.

Proprietà nutrizionali zucca

100 g di quest’ortaggio apportano 18 kcal. Un valore veramente basso, tant’è vero che viene utilizzata molto nelle diete ipocaloriche. Oltre a questo i suoi valori nutrizionali vengono così suddivisi:

91 g di acqua;

1 g di proteine;

0,10 g di grassi;

0,5 g di fibre;

9 mg vitamina C;

1,06 mg vitamina E.

Presenta anche numerosi sali minerali quali calcio, fosforo, magnesio e in grandi quantità il potassio.

Quali sarebbero i benefici della zucca e consigli su come conservarla

Dunque possiamo dire che da un punto di vista nutrizionale è davvero ottima. La cosa bella della zucca è che può essere utilizzata per tante ricette gustose. Soprattutto la zuppa calda è buonissima, adatta quando fa freddo e desideriamo qualcosa di caldo. Tralasciando il fatto che è davvero squisita, concentriamoci un attimo su quelli che sono i benefici della zucca.

Benefici per l’intestino

Questo delizioso ortaggio autunnale, presenta delle caratteristiche benefiche per il nostro intestino. Possiamo dire che l’intestino è soggetto spesso a diversi sbalzi di salute, dovuti molte volte all’alimentazione. La grande presenza di acqua e anche la presenza di fibre nella zucca, andrebbero a combattere la stitichezza andando a riequilibrare la flora intestinale. Inoltre contrasterebbe la ritenzione di liquidi, riducendo la possibilità di avere la cellulite.

Oltre a questo è anche ottima per i soggetti diabetici. Infatti presenta una piccola quantità di zuccheri. Possiederebbe proprietà antidiabetiche e antipertensive. Può essere consumata con tranquillità e moderazione, da soggetti diabetici. Ecco quali sarebbero i benefici della zucca, un ortaggio davvero buono da mangiare.

Come congelare la zucca

È davvero molto semplice come passaggio. Prima di tutto la dobbiamo sbucciare. Dunque con un coltello ben affilato andiamo a togliere tutto il rivestimento. Una volta fatto questo la possiamo tagliare a fettine, come se fosse un’anguria. Successivamente andiamo a formare dei tocchettini oppure daremo la forma che più preferiamo. Tamponiamo con un po’ di scottex l’acqua che contiene e possiamo congelarla. Utilizzeremo dei sacchetti trasparenti per alimentari e metteremo al loro interno la zucca tagliata. Così facendo possiamo comprarne di più e utilizzarla quando ci servirà per qualche ricetta.

