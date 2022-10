Quando ci si siede a tavola si cerca, per la maggior parte dei casi, di avere un comportamento sano nei confronti dell’alimentazione. Questo ovviamente non deve incidere in maniera negativa sul nostro corpo. Dobbiamo trovare quell’equilibrio che ci consente di avere un certo senso di sazietà senza esagerare. Dunque si va alla ricerca di quegli alimenti che ci consentono di sentirci “pieni” senza troppe calorie e senza ingrassare. Oggi ne vedremo alcuni esempi.

Perché dopo aver mangiato si ha di nuovo fame?

Bisogna sapere che ci sono alcuni alimenti che hanno un indice glicemico elevato. Questo porta ad un maggior rilascio di insulina e quindi si ha un picco glicemico. Questo picco però tenderà a scendere velocemente dopo aver mangiato, causando il senso di fame. È proprio per questo motivo che anche se abbiamo mangiato da poco tempo il nostro corpo richiede ancora cibo. Motivo per il quale dovremmo scegliere alimenti che presentano un basso indice glicemico.

Ecco quali sarebbero i cibi che saziano ma non ingrassano

Gli attacchi di fame sono i nostri peggior nemici. Ci fanno ingrassare e perdere la forma fisica. Dunque è necessario saperli controllare, ma soprattutto conoscere quali alimenti ci potrebbero aiutare. Quando abbiamo lo spuntino di metà mattina e quello del pomeriggio, dobbiamo saper scegliere bene lo snack da consumare.

Quale snack consumare il pomeriggio?

Uno dei rimedi più efficaci per gli attacchi di fame è quello di consumare frutta secca. Noci, mandorle, pistacchi, nocciole sono ricchi di grassi buoni. Oltre a questo contengono grandi quantità di minerali quali il potassio, magnesio e altri. Ovviamente non bisogna eccedere ma se consumati nelle giuste quantità potrebbero essere un’ottima idea per uno spuntino veloce e pratico.

Per assurdità, per chi non riesce a rinunciare agli snack salati, si potrebbero scegliere anche i pop corn. Senza salarli vanno bene come snack. Saziano e sono anche economici.

Mangiare senza ingrassare

Tra i vari alimenti, quindi, che ci consentono di mangiare, sentirci pieni ma senza mettere su peso possiamo nominare:

avocado;

i legumi;

le patate bollite;

la frutta secca;

banana;

una zuppa di pollo e riso;

le uova;

mele.

Ecco quali sarebbero i cibi che saziano e alcuni esempi di snack da poter consumare in tranquillità. Ovviamente bisogna tener conto sempre delle quantità. Ognuno di noi ha bisogno di quantità precise che saranno diversi da soggetto a soggetto. È bene, in questi casi, consultare un medico specializzato per capire meglio la strada più giusta per noi.

