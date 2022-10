Quali sarebbero i benefici del cavolfiore bianco sulla salute e i suoi utilizzi

La frutta e la verdura sono essenziali al nostro fabbisogno. Proprio per questo è importante conoscere tutti i benefici che gli alimenti hanno. In particolar modo se si tratta di cibi di stagione. È proprio il caso del cavolfiore, un ortaggio amato anche se non da tutti. È davvero versatile e può essere utilizzato per la preparazione di diversi piatti. Al forno, in padella o fritto è davvero squisito.

Valori nutrizionali

100 g di prodotto apporterebbero solamente 25 kcal. Questo è un valore che va molto a favore per chi, soprattutto, fa la dieta. Infatti può essere consumato tranquillamente senza troppi sensi di colpa. Inoltre contiene:

90 g di acqua;

3 g di proteine;

2,4 g di fibre;

0,2 g di grassi.

È anche ricco di numerosi sali minerali come il potassio, sodio, fosforo e calcio. Tra questi quello che è in maggioranza è proprio il potassio, con una quantità pari a 350 mg. Contiene anche diverse vitamine del gruppo A, B, C e K.

I benefici del cavolfiore bianco e come cucinarlo

Appurati i suoi valori nutrizionali, possiamo addentrarci meglio in quelli che sarebbero realmente le sue proprietà benefiche. È oramai risaputo che l’alimentazione è essenziale per la nostra salute in generale. Esistono numerosi alimenti definiti “nutraceutici” che sarebbero capaci di apportare benefici anche contro alcune malattie.

Perché mangiare il cavolfiore?

Sembrerebbe essere un alimento che aiuterebbe nei casi di anemia. Il fatto che contenga vitamina C contribuirebbe a far riassorbire il ferro da parte dell’organismo. Ma queste non sarebbero le sue uniche proprietà. Infatti è anche considerato un ortaggio antiossidante. Andrebbe quindi a rallentare l’invecchiamento cellulare.

Le vitamine del gruppo B in esso contenute andrebbero a proteggere il sistema nervoso. Questo garantirebbe il suo sviluppo, andando ad eliminare alcune tossine che potrebbero essere dannose per il nostro organismo. Abbiamo detto che contiene numerosi minerali e vitamine. Proprio per questo, il cavolfiore sembrerebbe molto utile per la prevenzione di malattie a livello osseo e del cuore. Depurerebbe anche l’organismo dalle scorie in eccesso. Ecco quali sarebbero tutti i benefici del cavolfiore bianco.

Come cucinare il cavolfiore

Abbiamo detto essere un ortaggio che si presta a numerose preparazioni. Infatti il cavolfiore può essere fatto in padella, ma è ottimo anche se cotto al forno e gratinato. Molti lo cucinano anche in umido, in padella con un po’ di alloro e qualche spezia. Molto amate, anche dai più piccoli, sono le frittelle di cavolfiore. Si dice che quando è fritto è tutto più buono, in parte dobbiamo dare ragione a questa affermazione. Ma se vogliamo qualche alternativa light va bene anche in formato di passato di cavolfiore o semplicemente bollito.

