Potremmo depurare l’organismo dalle tossine per avere forza fisica e mentale

Se consultiamo il nostro medico o il nostro nutrizionista potremmo scoprire che per migliorare la salute del nostro organismo potrebbe essere necessario un integratore. Depurare il fegato, supportare la funzione digestiva ed epatica, eliminare i gas intestinali sono processi delicati che non dovrebbero mai essere sottovalutati.

Le tossine sono scarti che l’organismo produce e che intestino, fegato e reni smaltiscono con l’aiuto di altri apparati come quello respiratorio o come la pelle. La scelta che abbiamo di fronte riguarderebbe l’utilizzo di prodotti farmaceutici oppure un cambiamento delle nostre abitudini. Nel primo caso potremmo comunque ricorrere a prodotti naturali, esistono in commercio rimedi detox che contengono elementi fondamentali per il nostro organismo. Carciofo, ravanello nero, colina e vitamina del gruppo B si troverebbero in diversi prodotti. Ma anche bere acqua e limone a digiuno, appena svegli, ci aiuterebbe a depurarci.

Quando il fisico va in difficoltà

Potremmo depurare l’organismo dalle tossine e ciò sarebbe fondamentale quando queste si accumulano affaticando il metabolismo. Trattenere i grassi potrebbe portare a un aumento del peso e a quel punto una dieta sarebbe consigliata. Ma prima dovremmo ripulire l’organismo depurandolo a fondo per ottenere risultati immediati. La frutta ci aiuta in questo percorso: ricca di antiossidanti e polifenoli, darebbe una mano al fegato stimolando la produzione di bile e liberandoci dalle sostanze di scarto accumulate.

Possiamo assumere la frutta a colazione e con lo spuntino di metà mattina anticipando un pranzo sostanzioso previsto dalla dieta. Kiwi, mirtilli, ananas, spremute di arancia e pere non dovrebbero mai mancare nella prima parte della giornata. Bere almeno 1 litro o più di acqua prima di pranzo ci aiuterebbe a raggiungere la quantità necessaria entro la fine della giornata. Se arriviamo a 2 litri o più, il processo di depurazione sarà efficiente.

Liberarci dalle sostanze di scarto per avere forza fisica e mentale naturalmente

Introdurre elementi antiossidanti nell’organismo, soprattutto quando facciamo allenamento e fitness, ci permetterebbe di fare meno fatica e ottenere maggiori benefici. La presenza di una importante quantità di radicali liberi in circolo potrebbe creare stress ossidativo che renderebbe l’attività sportiva meno salutare. L’attività fisica stessa metterebbe in circolo i radicali liberi, per questo l’integrazione sarebbe fondamentale. Oltre alla forza fisica anche quella mentale potrebbe essere messa in discussione.

Aiutare il fegato a liberarci dalle tossine facendolo funzionare al meglio eviterebbe a cervello e nervi di entrare in sofferenza. Lo stress ossidativo potrebbe portare mal di testa, stanchezza eccessiva, nervosismo e rabbia incontrollata. Fare attività fisica diventerebbe complicato e l’organismo potrebbe andare in difficoltà da diversi punti di vista. I corretti comportamenti e la giusta integrazione alimentare aiuterebbero tutti questi processi a concatenarsi nella maniera più naturale possibile.

Potremmo depurare l’organismo dalle tossine con elementi antinfiammatori per riprenderci da stravizi ed eccessi

Capita a tutti di trascorrere una serata con amici oppure partecipare a qualche pranzo in cui si esagera. Il fisico assorbirebbe con più facilità questi episodi se facessimo una vita sana ricca di movimento. Alcuni elementi però ci aiutano comunque a riprenderci in fretta se abbiamo abusato dei cibi grassi o di determinate bevande. Il licopene, per esempio, è un integratore naturale ricco di antiossidanti utili per cuore, cervello e prostata, l’anguria e il pompelmo rosa ne sarebbero fonti rilevanti. La luteina è un carotenoide con proprietà antinfiammatorie che combatterebbe l’azione dei radicali liberi. La verdura amara conterrebbe la zeaxantina presente anche nelle alghe, il Ministero della Salute l’avrebbe inserita tra le sostanze con importante effetto nutritivo e fisiologico.

Potremmo depurare l’organismo dalle tossine in maniera rapida e naturale e in modo più facile grazie a questi integratori che troviamo nei cibi sani o in erboristeria. Tutte le attività scolastiche, lavorative, lo sport e la vita sociale potrebbero ricavarne un grande miglioramento.

Lettura consigliata

Come perdere peso eliminando questi alimenti e perché non pesarsi dopo la doccia