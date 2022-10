Contro i dolori dell’artrite quest’ortaggio dovrebbe consumarsi per lo più crudo

Un disturbo piuttosto diffuso tra la popolazione è l’artrite ovvero una malattia infiammatoria cronica che riguarda le articolazioni. Le donne ne sarebbero colpite con una frequenza da 2 a 3 volte maggiore rispetto agli uomini. Può svilupparsi a qualsiasi età, ma il più delle volte può manifestarsi tra i 35 e i 50 anni. Esistono molti tipi di artrite e la più nota è la reumatoide, la cui causa non sarebbe nota, ma coinvolgerebbe circa l’1-2% della popolazione, soprattutto femminile.

I sintomi dell’artrite sono dolore e gonfiore articolare, arrossamento della cute e rigidità articolare che indicherebbero un quadro infiammatorio a carico delle articolazioni. Sarebbe possibile prevenire le forme di artrite associate alla gotta, a traumi delle articolazioni oppure all’artrosi dovuta a un eccesso di peso. Mantenere pertanto un peso forma, o in caso di sovrappeso dimagrire, potrebbe aiutare a prevenire la comparsa di patologie articolari. Sarebbe altresì importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata povera di acido urico per evitare le riacutizzazioni artritiche.

Contro i dolori dell’artrite quest’ortaggio potrebbe essere un vero e proprio toccasana

Seguire un’alimentazione sana e adottare uno stile di vita attivo sono regole fondamentali per contrastare tantissimi disturbi che col tempo potrebbero diventare pericolosi per l’organismo. Sembrerebbe che un’alimentazione ricca di omega 3 possa avere benefici non solo per il cuore, ma anche per i dolori articolari. Inoltre contro i dolori dell’artrite un ortaggio alleato della salute potrebbe essere un importante aiuto per chi soffre di questa condizione. Si tratta del radicchio rosso, un ortaggio appartenente al genere Cichorium, dal sapore amarognolo.

In Italia il radicchio rosso più noto è quello di Treviso e si può trovare nel banco del supermercato da ottobre ad aprile. Il suo sapore amarognolo si deve alla molecola detta acido cicorico, un derivato della caffeina. Sembrerebbe che tale molecola abbia effetti antinfiammatori in grado di agire sui dolori articolari. Il suo consumo pertanto potrebbe essere indicato nel trattamento dei sintomi dei pazienti che soffrono di artrite. In particolare, grazie ai suoi effetti antinfiammatori, potrebbe diminuire la sensazione di dolore articolare e comportare una minore rigidità. Pertanto contro i dolori dell’artrite quest’ortaggio sembrerebbe essere un vero e proprio toccasana.

Ecco come consumare il radicchio per fruire di tutti i suoi effetti benefici

Il radicchio rosso, oltre ad essere un ottimo antinfiammatorio, grazie al contenuto di fibra sarebbe un ottimo alleato dell’intestino, favorendo il transito intestinale. È inoltre ricco di vitamine e sali minerali come magnesio, calcio e potassio. Per non perdere le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie dovrebbe prediligersi il consumo a crudo perché una cottura prolungata comporterebbe la perdita di alcune sostanze. Pertanto potrebbe prepararsi una gustosa insalata di radicchio rosso, semi di finocchio e olio extravergine d’oliva.

Lettura consigliata