A Ferragosto vorremo festeggiare in compagnia con un piatto squisito ma che non ci rovini la dieta. Allora, cerchiamo uno spunto per sintetizzare tutte le esigenze: piatto veloce, gustoso, fresco e leggero. Allora, ci chiederemo: “quali piatti cucinare per Ferragosto senza strafare e senza eccedere con i grassi”. La ricetta che proponiamo è il riso rosso con gamberi e zucchine al limone, che è proprio facile e gustoso.

È l’ideale per chi vuole preparare qualcosa di sfizioso, senza appesantirsi troppo e si concilia bene con la dieta. Inoltre, si può realizzare in anticipo e conservare freddo, in modo da essere già pronti il giorno di Ferragosto. In più, ha il pregio di adattarsi bene sia al pranzo che alla cena e si può personalizzare come si vuole. Ad esempio, al posto dei gamberi, possiamo utilizzare il salmone affumicato o il tonno. Inoltre, al posto del riso rosso, potremmo utilizzare il riso integrale, altrettanto croccante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Preparazione e ingredienti

Ma vediamo come prepararlo e quali sono gli ingredienti. Il tempo di preparazione è davvero minimo, occorrendo solo 10 minuti. Invece, il tempo di cottura del riso rosso si aggira attorno ai 30/35 minuti, la difficoltà è di preparazione è bassa e il costo medio. Ebbene, per preparare una porzione per 4 persone, ci servono: 250 grammi di riso rosso, 3 zucchine, 200 grammi di gamberi freschi o surgelati. Poi: uno spicchio d’aglio, un limone, prezzemolo, olio extra vergine di oliva e sale. Veniamo alla preparazione.

Quali piatti cucinare per Ferragosto senza strafare e senza eccedere con i grassi

In una pentola grande, aggiungiamo acqua fredda e versiamoci il riso rosso. Poi, mettiamolo a fiamma vivace e, quando bolle, possiamo salarlo, abbassare il calore e farlo cuocere per 30/35 minuti. Mentre il riso cuoce, iniziamo a preparare il condimento in questo modo. Far dorare l’aglio in una padella utilizzando olio extra vergine di oliva. Poi, unire i gamberi puliti, il prezzemolo e il succo di mezzo limone. Quindi, far cuocere i gamberi per pochi minuti. A quel punto, tagliamo a pezzetti le zucchine, cuocendole in padella con olio e sale per qualche minuto. Quando il riso sarà cotto, lo spostiamo in un’insalatiera, aggiungendo le zucchine, i gamberi, il prezzemolo fresco. Se occorre, inoltre aggiungiamo altro olio extra vergine di oliva e altro succo di limone. Poi, mescoliamo il tutto e lo riponiamo in frigorifero per 1 ora. A quel punto, il gioco è fatto e avremo preparato il nostro piatto di punta perla cena o il pranzo di Ferragosto. Il piatto si può conservare in frigorifero anche per un paio di giorni.