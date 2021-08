Ebbene, a Ferragosto come in occasione di altre feste, è possibile aver ecceduto in qualcosa. Pertanto, abbiamo bisogno, subito dopo, di depurarci e di eliminare le tossine accumulate a causa dei grassi de dell’alcol. Questa, dunque, è la dieta veloce da adottare dopo Ferragosto per dimagrire e drenare i liquidi in eccesso. Anzitutto, bisogna fare il pieno di frutta e verdura e consumare almeno 2 litri di acqua al giorno. Poi, per condimenti e altro, al massimo 3 cucchiai di olio extravergine di oliva al giorno.

Ma, vediamo, quale è il menu settimanale della dieta dopo Ferragosto per dimagrire e drenare. Partiamo dal lunedì, in cui faremo colazione con una tazza di caffè e uno yogurt al naturale. Poi, a pranzo: 150 grammi di tacchino alla griglia, 150 di cetrioli e 200 di fagiolini lessati. A cena, avremo 200 grammi di insalata verde, 200 di trota al cartoccio e 30 grammi di formaggio fresco. Passiamo al martedì: colazione con una tazza di caffè e due albicocche. A pranzo: 100 grammi di lonza alla brace, 200 di broccoli al vapore, e 100 grammi di barbabietola rossa. A cena: minestrone di verdure, 50 grammi di prosciutto crudo sgrassato e insalata di finocchi.

Passiamo alla dieta del mercoledì. A colazione prenderemo una tazza di caffè e 125 grammi di yogurt al naturale. Poi a pranzo: 200 grammi di merluzzo al cartoccio, 150 di cavolo lessato e 30 di formaggio magro. A cena: 150 g di petto di pollo alla piastra e di carote, 200 grammi di melanzane alla piastra. Il giovedì, a colazione, sempre: tazza di caffè, 125 grammi di yogurt alla frutta senza zucchero. A pranzo, 200 grammi di spigola al cartoccio e di zucchine lesse e insalata.

A cena: 150 grammi di tacchino alla griglia, 200 di asparagi e 150 di purè di zucca. Arrivati al venerdì, abbiamo: colazione con una tazza di caffè e uno yogurt al naturale. A pranzo: 200 grammi di nasello al forno, 200 di carciofi lessati con l’aceto e spinaci al vapore. A cena: minestrone di verdure, 150 grammi di petto di pollo alla piastra e peperoni grigliati.

Arrivati al sabato e alla domenica

Il sabato, la dieta continua con la solita colazione con una tazza di caffè, 3 fette biscottate integrali con un velo marmellata. A pranzo: 150 grammi di filetto di manzo, 200 di spinaci al vapore e insalata mista. A cena, avremo: 200 grammi di gamberi alla piastra e di soia saltata e una mela.

La domenica, infine, la colazione con una tazza di caffè, 125 grammi di yogurt alla frutta senza zucchero. A pranzo: 150 grammi di petto di tacchino, 200 di fagiolini lessi e insalata mista con carote. A cena, procediamo con una bistecca di vitello alla piastra, 50 grammi di prosciutto crudo, 200 di zucchine lesse. Questa è la dieta che possiamo seguire subito dopo Ferragosto per dimagrire e drenare i liquidi in eccesso.