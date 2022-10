Genericamente la zuppa è un piatto caldo dalla consistenza liquida che si consuma durante i mesi freddi. Detto così sembrerebbe molto triste, in realtà questo piatto può essere interpretato in mille modi differenti. Questo è possibile variando la scelta degli ingredienti. Dunque non la solita zuppa, ma un piatto originale e leggero. Possiamo proporre nuove ricette sempre conservando la caratteristica della zuppa tradizionale, ovvero la leggerezza. Ecco come stupire tutti con questa zuppa fuori dal comune.

Laska di pollo al curry

Ecco gli ingredienti che ci occorrono:

500 g di petto di pollo;

1 cipolla grande tagliata grossolanamente;

8 cm di galangal, pelato e tagliato a pezzetti;

1 buccia di limone tagliata grossolanamente;

2 spicchi di aglio;

1 peperoncino fresco tritato;

2 cucchiai di olio;

2 cucchiai di pasta di curry;

500 ml di brodo di pollo;

60 g di vermicelli di riso;

50 g di tagliatelle all’uovo;

400 ml di latte di cocco light;

10 piselli tagliati;

3 cipollotti tritati;

90 g di germogli di fagioli;

15 g di foglie di coriandolo fresche.

Prima di tutto tagliare il pollo a cubetti, aggiungere la cipolla, il valanga, la buccia di limone, l’aglio e il peperoncino. Mettere tutto nel mixer finchè non si è amalgamato. Aggiungere l’olio e frullare finchè il composto non assume una consistenza pastosa. Mettere nel wok la pasta di curry e mescolare a fuoco lento per circa due minuti. Passati i due minuti alzare il fuoco e aggiungere il pollo. Quando il pollo inizia a rosolarsi aggiungere il brodo e mescolare. Cuocere fino a cottura completa del pollo.

Non la solita zuppa ma un piatto nutriente e fuori dagli schemi

Nel frattempo rompere i vermicelli con le forbici e cuocerli. Separatamente cuocere anche le tagliatelle per circa cinque minuti. In seguito scolare tutto e far raffreddare sotto l’acqua fredda. Appena prima di servire, aggiungere il latte di cocco light, i piselli e il pollo. Cuocere nuovamente il tutto per pochi minuti. Infine servire la zuppa calda in un piatto fondo. In ultimo guarnire con i cipollotti tritati, i fagioli e le foglie di coriandolo. Se preferiamo un laska più piccante, si consiglia di usare un tipo di pasta media o piccante. In alternativa semplicemente aumentare la quantità di peperoncino. Indubbiamente un piatto elaborato ed originale, decisamente alternativo alla classica zuppa.

Lettura consigliata

Segreti per addensare una zuppa quando è troppo liquida e una ricetta autunnale