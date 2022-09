Sarà un inverno rigido? Avremo bisogno di scaldarci anche senza riscaldamento? A queste domande non possiamo ancora dare una risposta, ma possiamo iniziare ad esercitarci preparando zuppe gustose per tutta la famiglia. Le patate sono il cibo più a buon mercato, è il cosiddetto cibo dei poveri, con un sapore ed una versatilità che conquistano i grandi chef. Il tubero low cost si presta infatti a tante preparazioni per ogni stagione. Se in estate le possiamo apprezzare in insalata preparando la kartoffelsalat, in inverno invece abbiamo un’altra ricetta must have.

Con 1 kg di patate e 2 würstel, ecco la zuppa low cost più amata dai tedeschi

Contrariamente a quanto si pensi, tra i maggiori consumatori di patate europei troviamo i bielorussi seguiti dagli ucraini. La Germania si posiziona molto lontana dal podio di questa particolare classifica. Indipendentemente dai dati sul consumo, i tedeschi hanno acquisito una tale bravura nel cucinare le patate che hanno milioni di ricette con cui proporle. Una di queste è la zuppa di patate.

La vera zuppa di patate con o senza würstel

Ingredienti:

1 kg di patate;

una cipolla bionda;

una carota;

80 grammi di burro;

1 cucchiaio di farina;

250 ml di latte.

Prendiamo un chilo di patate, le sbucciamo e tagliamo a pezzi grossolanamente. Le facciamo bollire in acqua salata per almeno 12 minuti. Poi, in un altro tegame antiaderente prepariamo un soffritto con la cipolla e la carota tagliate a dadini. Aggiungiamo il soffritto alle patate e continuiamo a far bollire per altri 10 minuti. Togliamo dal fuoco. Nel frattempo sciogliamo il burro in un tegame a bordi abbastanza alti. Uniamo la farina e formiamo un composto cremoso facendo attenzione che non faccia grumi.

Versiamo immediatamente il latte e continuiamo a mescolare sino a quando non avremo ottenuto una consistenza un po’ più liquida di una normale besciamella. Frulliamo le patate, le carote, la cipolla e l’acqua di cottura con un mixer ad immersione. Aggiungiamo ora la nostra simil-besciamella, mescoliamo e serviamo.

Come cucinare bene i würstel da aggiungere alla zuppa

Molte versioni della zuppa di patate tedesca prevedono delle aggiunte alla ricetta base. Alcuni vi aggiungono i würstel a rondelle. Ricordiamo che vanno messi in una pentola piena di acqua e fatti bollire per 6 o 7 minuti. Vanno scolati e, se vogliamo, rosolati con una noce di burro.

Ricetta per riciclare il pane raffermo avanzato

Invece dei würstel potremmo semplicemente spolverizzare sulla zuppa del prezzemolo fresco finemente tritato e preparare dei crostini. Tagliamo a cubetti una pagnotta di pane raffermo e mettiamoli in una pirofila. Versiamo sopra dell’olio EVO a filo e giriamo il pane in modo che si unga leggermente. Ora a piacere aggiungiamo una spolverata di paprika o aglio in polvere oppure erba cipollina. Mettiamo in forno per 5 minuti a 200° per farli dorare. I crostini sono pronti e non ci resta che metterli nella zuppa. Con 1 kg di patate e 2 würstel potremo preparare una zuppa gustosissima per scaldarci durante le giornate più fredde.

