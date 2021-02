L’INPS assicura una serie di facilitazioni e benefici sia ai portatori di handicap, sia ai familiari che si assumono il carico della cura. Oltre ai permessi lavorativi esiste l’opportunità di acquistare oggetti di uso quotidiano con particolari sgravi fiscali. Ciò perché si tiene conto dei costi che spesso i disabili devono sostenere per esigenze di cura e per l’acquisto di particolari dispositivi. Conviene pertanto informarsi per sapere quali elettrodomestici si possono acquistare con le agevolazioni fiscali della Legge 104. In tal modo sarà possibile procedere all’acquisto di strumenti che facilitano semplici azioni quotidiane e di fruire di una riduzione di IVA.

Il titolare della Legge 104 deve convivere con menomazioni fisiche che riducono e compromettono più o meno gravemente la capacità di movimento e deambulazione. Di qui la necessità di dotarsi di auto con particolari modifiche che consentano ai soggetti con infermità di spostarsi da un luogo all’altro. In ogni caso chi gode delle tutele della Legge 104/1992 ottiene interessanti facilitazioni fiscali per l’acquisto di auto e non solo. Abbiamo già aggiornato il Lettore su “Come ottenere sconti sul rifornimento di carburante con la Legge 104”. Ciò perché chi ha difficoltà a salire e scendere dall’auto riceve l’aiuto dell’addetto alle pompe e può comunque fruire degli sconti relativi al self service. Al di là dell’auto, conviene inoltre capire quali elettrodomestici si possono acquistare con le agevolazioni fiscali della Legge 104.

Quali elettrodomestici si possono acquistare con le agevolazioni fiscali della Legge 104?

Le agevolazioni fiscali sull’acquisto di alcuni oggetti riguardano la possibilità di ottenere l’IVA agevolata al 4% piuttosto che al 22%. Non esiste un elenco dettagliato in cui figurano gli elettrodomestici che i titolari di Legge 104 possono comprare con agevolazione dell’IVA al 4%. Ma si può consultare l’interpello n. 422 dell’Agenzia delle Entrate per conoscere in modo più specifico quali sono le agevolazioni fiscali a vantaggio dei disabili. In particolare nella risposta dell’Autorità fiscale è presente il riferimento a “dispositivi informatici, elettronici ed elettrodomestici”.

Ma quali elettrodomestici si possono acquistare con le agevolazioni fiscali della Legge 104? L’Agenzia delle Entrate risponde che si applica l’IVA al 4% anche sull’acquisto di quegli strumenti che migliorano l’autosufficienza e l’integrazione del portatore di handicap. Sarà cura del medico di base stilare un certificazione attestante il “collegamento funzionale” fra l’oggetto per cui si chiede l’agevolazione e la menomazione psicofisica. Ne consegue che lo sgravio fiscale può riguardare ad esempio anche l’acquisto di cucine, oltre che di pc, telefoni, schermi touch ecc. Ciò però solo se le componenti delle cucine abbiano dispositivi meccanici ed elettronici che facilitano l’utilizzo delle stesse da parte dei disabili.