Quali creme e spray solari scegliere per l’estate e come applicarle correttamente secondo i dermatologi

Prepariamoci alle prime tintarelle e proteggiamo la pelle dal sole con i solari migliori per evitare scottature ed eritemi. Scopriamo quali caratteristiche devono avere creme e solari e come utilizzarle.

Come ogni estate l’obiettivo di molti è avere una pelle bronzea in poco tempo e sfoggiarla con un abbigliamento fresco e leggero. L’effetto del contrasto con dei vestiti pastello e bianchi è spettacolare e valorizza la tintarella. Ma non bisogna sottovalutare le regole d’oro per proteggere la pelle durante l’esposizione al sole, perché il rischio è alto. I raggi solari potrebbero essere nocivi per la nostra salute e provocare non pochi danni, anche importanti. A causa delle radiazioni estremamente potenti durante la bella stagione, è buona norma evitare di stare sotto il sole durante le ore più calde. È ugualmente fondamentale usare un buon prodotto in grado di salvaguardare l’epidermide e schermare i raggi UVA e UVB. Il fattore di protezione dovrebbe essere piuttosto alto, a seconda del fototipo della pelle, per scongiurare invecchiamento cutaneo, scottature ed eritemi. Ma queste non sono le uniche caratteristiche da tenere in considerazione prima dell’acquisto di un solare.

Quali creme e spray solari scegliere per l’estate: le caratteristiche da controllare e come usarle

Per prevenire possibili danni, l’Istituto Superiore di Sanità e la Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse, raccomandano alcuni accorgimenti. Non bisogna acquistare un prodotto a caso, solo perché in offerta o economico, è necessario controllare alcuni rilevanti dettagli, che spesso trascuriamo. I migliori solari protettivi non dovrebbero contenere profumi, meglio se resistenti all’acqua, utilissimi se siamo a mare o in piscina. Prediligiamo quelli prodotti da aziende primarie, con filtri di ultima generazione e che abbiano una confezione grande. Inoltre, è importante che l’etichetta sia facilmente leggibile e comprensibile, per essere sicuri di ciò che stiamo comprando. Leggiamo attentamente se protegge dai raggi UVB e UVA e se privo di conservanti e allergeni.

Fondamentale è il fattore di protezione solare, il consiglio è di utilizzare per le prime esposizioni una protezione alta 50+, poi, in base al fototipo, potremo usare anche la 30. Ma non basta individuare quali creme e spray solari scegliere per l’estate, dobbiamo saperle utilizzare nel modo corretto. Secondo gli esperti dovremmo spalmarle su tutto il corpo circa 40 gr ogni ora circa, per garantire una giusta efficacia. Ricordiamo che l’ideale sarebbe mettere la crema più o meno 30 minuti prima dell’esposizione al sole, evitando comunque le ore più calde.

Prodotti scaduti e marchi di qualità

Non riutilizziamo i solari aperti dall’anno precedente, che solitamente mantengono l’efficacia per massimo un anno, piuttosto usiamole come creme idratanti, struccanti, scrub o balsamo capelli. Nelle piattaforme online o nei negozi specializzati potremo scegliere tra una vasta gamma. I marchi più noti e apprezzati dai consumatori per l’alta qualità sono: Avène, Biotherm, Vichy, Nivea Sun, Eucerin, la super green Lab Biarritz.