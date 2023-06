Azioni che stentano, ma che potrebbero anche preso offrire un’opportunità di acquisto

De Longhi e RAI Way sono in attesa di un segnale rialzista-proiezionidiborsa.it

Anche tra le azioni che stentano possono celarsi interessanti occasioni di acquisto che potrebbero portare a interessanti guadagni nel medio/lungo periodo. In questo articolo abbiamo analizzato due tre le poche azioni che hanno chiuso in territorio negativo al termine di una seduta che ha visto un rialzo corale di tutte le azioni del Ftse Mib. De Longhi e RAI Way hanno chiuso al ribasso, ma la loro impostazione per quelli che potrebbero essere gli scenari futuri è molto diversa. Se un titolo, infatti, offre un’immediata occasione di acquisto, l’altro richiede ancora un po’ di pazienza.

Quelle De Longhi sono azioni che stentano, ma il punto di inversione potrebbe essere ancora lontano: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo De Longhi (MIL:DLG) ha chiuso la seduta del 2 giugno a quota 18,17 €, in ribasso dello 0,71% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è ribassista e la recente rottura del supporto in area 18,74 € potrebbe favorire un’accelerazione ribassista verso area 16,32 €. Qualora, poi, anche questo supporto dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero dirigersi verso il punto di inversione in area 13,90 € dove la probabilità che si assista a un cambio di tendenza dovrebbe essere molto elevata.

Nel breve, invece, un segnale rialzista potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 18,74 €. In questo caso si potrebbe ipotizzare un rapido ritorno in area 20 €.

Il rialzo di RAI Way potrebbe non essere così lontano: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario RAI Way (MIL:RWAY) ha chiuso la seduta del 2 giugno a 5,3 €, in ribasso dello 0,75% rispetto alla seduta precedente.

Dopo il forte ribasso scattato con lo stacco del dividendo, le quotazioni si sono appoggiate sul supporto in area 5,269 €. La tenuta di questo supporto potrebbe favorire un’immediata ripartenza al rialzo verso i recenti massimi in area 5,8 €.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, allora il ribasso potrebbe continuare fino in area 4,954 € dove la probabilità di assistere a un’inversione rialzista potrebbe essere molto grande.

