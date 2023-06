Per eliminare le zanzare usi la ciabatta? Togli le macchie di sangue dal muro coi rimedi della nonna

Quando comincia a fare caldo cambiamo molte abitudini. A partire dalla primavera ci vestiamo con capi leggeri e più scollati e teniamo le finestre aperte per molto tempo. Purtroppo ci possono essere delle conseguenze negative, la presenza delle zanzare. Questi insetti ci danno fastidio di notte con il loro ronzio e sono ghiotti di sangue. Ci sono alcuni metodi per tenerle lontane, ma spesso le schiacciamo sulla parete. Ecco qualche rimedio per pulire le macchie che rimangono.

Ci sono innumerevoli tipi di insetti in natura. Alcuni aiutano le coltivazioni, basti pensare alle api e alle coccinelle. Altri possono essere dannosi per i nostri animali domestici e le piante. L’estate poi si associa soprattutto alle zanzare. Fanno notare la loro sgradita presenza con il loro ronzio e il prurito sulla pelle post puntura. Purtroppo, infatti, sono ghiotte di sangue. Vediamo come evitare questo spiacevole evento.

Alcuni metodi per allontanarle dalle nostre stanze

Con il caldo avvertiamo l’esigenza di tenere le finestre aperte. Come conseguenza, però, potremmo far entrare insetti fastidiosi. Un metodo per evitarlo è quello di mettere le zanzariere a rete fitta. Per maggiore sicurezza, però, facciamo altro. Le zanzare, infatti, possono infilarsi dalla porta di casa o da spiragli vari o dal balcone quando usciamo per innaffiare le piante. Possiamo provare a mettere dei fondi di caffè nei vasi o dell’aglio e cipolla tritati. Un altro modo sarebbe versare alcune gocce di olio di Neem nei sottovasi. Dentro casa potremmo usare olio essenziale di citronella o lavanda nei diffusori o su dei batuffoli da tenere sul comodino.

Si sono pure lampade elettriche che attirano e fulminano gli insetti e anche apparecchi a ultrasuoni che li allontanano.

Malgrado tutti gli accorgimenti presi a volte le zanzare girano indisturbate soprattutto la notte.

Per eliminare le zanzare usi la ciabatta? Togli le macchie sulla parete in questo modo

Di notte può accadere di svegliarci e di cercare le zanzare nella stanza. C’è chi usa la racchetta apposita e chi la classica ciabatta. A quel punto, sollevati dall’eliminazione dell’insetto, ci preoccupiamo per un altro motivo. Ci sono macchie di sangue sul muro! Cerchiamo di agire subito, prima che si secchi.

Indossiamo dei guanti usa e getta. Ora prendiamo una spugnetta imbevuta con acqua fredda, strizziamola un po’ e tamponiamo, senza sfregare. Se è necessario, usiamo un panno in microfibra con acqua e detersivo per i piatti. In alternativa, su un muro bianco spruzziamo dell’acqua ossigenata. Un altro rimedio della nonna è l’uso di una pastella fatta con bicarbonato di sodio e acqua. Lasciamo agire qualche minuto, sciacquiamo e asciughiamo con uno straccetto. Per eliminare le zanzare usi la ciabatta? Togli le macchie più resistenti su una parete bianca con acqua e gocce di candeggina.

Se invece notiamo macchie di sangue ormai secche, possiamo usare in modo delicato un pezzetto di carta vetrata a grana fine prima di procedere con la pulizia.