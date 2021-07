Sono tante le persone che appartengono al cosiddetto fototipo 1 o 2. Cioè, per il primo caso, hanno capelli rossi o biondi e carnagione molto chiara con occhi chiari e lentiggini sul viso. Al secondo tipo appartengono le persone con pelle chiara e capelli biondi o castano chiaro.

Se apparteniamo a una di queste due tipologie, anche con l’esposizione al sole difficilmente riusciamo ad ottenere un colorito molto dorato e soprattutto duraturo. C’è poi il caso in cui, a prescindere dalla tonalità di base, non abbiamo modo di abbronzarci. Ma questo non può essere un limite e una rinuncia al bell’aspetto. Tant’è che spesso la pelle diafana effetto porcellana viene sfoggiata anche dalle star hollywoodiane.

Come vestirci

Contrariamente all’opinione comune, diversi esperti del mondo fashion suggeriscono di utilizzare colori chiari proprio per evitare il grosso contrasto che si potrebbe generare indossando capi molto scuri.

Quali colori indossare per un aspetto idilliaco e invidiabile anche se non abbiamo l’abbronzatura

Se siamo chiare con capelli biondi o castano chiaro con occhi chiari, possiamo fare spazio a colori pastello come il rosa, il pesco e l’azzurro. Possiamo concederci anche il blu e il verde militare.

Dovremo, invece, evitare il bianco totale per scongiurare un effetto fantasma. Importante il trucco viso che non deve mai mancare perché il bianco facilmente cede il passo all’effetto pallido che nel contorno occhi può tendere al violaceo e trasmettere un’immagine riflesso di acuta stanchezza.

Capelli scuri e carnagione chiara

Se invece abbiamo un colorito chiaro e i capelli scuri possiamo indossare il fucsia o il verde zaffiro per una pelle che apparirà veramente luminosa e sana.

In questo caso va bene anche il nero o il blu per un tocco chic e sofisticato. Ottime anche le tonalità che tendono al rosa o all’arancio.

Capelli rossi

Anche chi ha capelli di un rosso naturale può conoscere la nostra mini guida per capire quali colori indossare per un aspetto idilliaco e invidiabile anche se non abbiamo l’abbronzatura.

In questo caso il mondo della moda suggerisce i colori accesi come il bluette, il verde brillante e i naturali come il bianco e l’avorio. Ottimo anche il cammello e il nero che valorizza il ramato dei capelli.

Si tratta di piccoli accorgimenti per essere affascinanti anche se proprio non riusciamo ad ottenere una pelle dorata.