Un piccolo inconveniente che può presentarsi in vacanza e che potremmo non conoscere di noi stessi è l’allergia al sole. Soprattutto perché può anche manifestarsi da giovani e non necessariamente dall’età pediatrica.

Sostanzialmente si tratta di una forte ipersensibilità all’esposizione solare da parte della pelle e questo determina infiammazione, macchie e talvolta eruzioni cutanee. Si tratta di una patologia abbastanza diffusa che però non deve metterci in allarme perché di solito si risolve con semplici rimedi.

Come si manifesta l’allergia al sole e come evitare segni sulla pelle

Nel caso specifico l’allergia al sole si manifesta con rossore o vescicole e può essere stimolata anche da fattori legati all’assunzione di farmaci oppure a particolari sostanze sulla pelle, come trucchi o profumi. In altri casi, invece, si tratta di una personale predisposizione.

Come possiamo prevenire

Autorevoli testate del settore salute affrontano il problema e suggeriscono di prevenire consumando molta frutta e verdura non solo in estate ma durante tutto l’anno.

È importante anche assumere antiossidanti che aiutano a proteggere la pelle e utilizzare, oltre ad un’alta protezione solare, sempre capi in cotone.

Altro suggerimento utilissimo è quello di esporsi gradualmente. Iniziare, quindi, con poco tempo e poi incrementare gradualmente.

Rimedi naturali

L’importante è agire per evitare le eruzioni cutanee degenerino e soprattutto resistere alla tentazione di grattare. Oltre ad aver compreso come si manifesta l’allergia al sole e come evitare segni sulla pelle, pensiamo ai rimedi che sono fondamentali per evitare danni.

Un modo per mitigare il tutto è quello di applicare impacchi freschi con ghiaccio avvolto in un panno di cotone. Ancora, sono importanti docce o risciacqui con acqua fresca e se non riusciamo a risolvere sono utili delle specifiche creme doposole lenitive che possono fare al nostro caso e sono comunemente disponibili in farmacia.

In casi specifici, valutati dal medico, occorre fare riferimento a prodotti diversi.