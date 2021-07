Esiste un luogo in cui ammirare il mare turchese poco profondo e la sabbia fine e bianca. Stiamo parlando della spiaggia di Torre Melissa che non è molto distante da Capo Rizzuto. Questo tratto di litorale è una vera perla della Calabria ionica e conquista tutti i numerosi turisti che la popolano ogni anno. Ecco spiegato perché questa spiaggia romantica è uno dei tratti costieri più belli di questa regione italiana e perché vale la pena visitarla almeno una volta.

La spiaggia di Torre Melissa a Crotone non delude mai i visitatori curiosi

Si tratta di un pezzo di spiaggia a metà tra sabbia fine e piccolissima ghiaia bianca. Il mare è, invece, poco profondo e blu e in altre zone estremamente turchese. Questa spiaggia sorge non molto lontano da Isola Capo Rizzuto, un altro vero e proprio capolavoro calabrese. Questa destinazione è perfetta per single, coppie e famiglie, perché, oltre a regalare tramonti romantici, vanta un mare poco profondo, adatto anche ai più piccolini. Un posto perfetto per godere di piacevoli pause rilassanti dalla vita di tutti i giorni. I motivi per cui giungere a Torre Melissa sono tantissimi, tra cui la possibilità di visitare anche la caratteristica Torre Aragonese. Quest’ultima risale al sedicesimo secolo ed è un luogo antico davvero molto suggestivo.

Perché questa spiaggia romantica è uno dei tratti costieri più belli di questa regione

Su questo tratto costiero, è possibile scegliere tra strutture attrezzate a lido e intervalli di spiagge libere. Molte di queste strutture sono anche “dog-friendly” e quindi ammettono la presenza degli amici a 4 zampe. Nelle vicinanze è possibile parcheggiare l’auto anche gratuitamente e accedere alla spiaggia è davvero molto semplice.

Esistono vari mezzi tramite cui raggiungerla, tra cui anche le fermate del treno vicine. Nelle immediate vicinanze sorgono, inoltre, moltissime strutture ricettive per il pernotto ed è possibile trovare camere sui 65 o 70 euro per notte.

Cosa fare in questo luogo e quali siti visitare

Lungo la strada, ancora, sorgono numerosi vitigni per la produzione locale di alcuni tra i vini più famosi della regione.

Musei, piccoli ristoranti e tutto ciò che occorre per un soggiorno all’insegna dell’intrattenimento e di paesaggi mozzafiato. Consigliamo, infine, di visitare la spiaggia anche al tramonto. In questo preciso momento della giornata il sole sfiora a pelo l’acqua e riflette colorazione calde che sposano perfettamente il clima rilassante di questo luogo.